Fransız Nükleer Denizaltı Mürettebatı Strava Uygulamasıyla Gizli Devriye Tarihlerini Açığa Çıkardı

Fransa'daki nükleer denizaltı mürettebatı, Strava uygulamasıyla gizli devriye tarihlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:53
Fransız Nükleer Denizaltı Mürettebatı Strava Uygulamasıyla Gizli Devriye Tarihlerini Açığa Çıkardı

Fransız Nükleer Denizatları ve Strava Uygulaması

Fransa'da nükleer denizaltı mürettebatının Strava adlı fitness uygulamasını kullanarak gizli nükleer devriye takvimini açığa çıkardığı belirlendi. Le Monde gazetesinin haberine göre, bu durum, daha önce dünya liderlerinin korumalarının kullandığı güvenlik açığı yaratma potansiyeli taşıyan uygulamanın, Fransa'nın gizli nükleer denizaltı programını da ifşa etmesiyle ilgili.

Denizaltı Mürettebatının Faaliyetleri

Longue Adası'ndaki üste görev yapan denizaltı mürettebatı ve askeri personelin, Strava uygulaması üzerinden kayıt ettikleri spor etkinlikleri, nükleer devriye zamanlarını kesin bir şekilde belirtti. Uygulama üzerindeki analizler, mürettebatın belirli dönemlerde spor etkinliği girişi yapmadığını ve bu dönemlerin nükleer devriye zamanlarına denk geldiğini ortaya koydu.

Güvenlik Önlemleri Süreklilik Arz Ediyor

Üs yetkilileri, Strava uygulamasına yönelik güvenlik kontrollerinin devam ettiğini bildirerek, mürettebat ve diğer kullanıcıların yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı. Denizaltı üssünün güvenliğiyse kara, deniz ve dron devriyeleriyle sağlanıyor. Üsse giriş yapan 2 binden fazla kişi, yüz tanıma ve kimlik tespit kontrollerinden geçiyor. Ayrıca, çalışanların cep telefonları ve diğer elektronik cihazları, üs içerisinde özel dolaplarda saklanıyor.

Geçmişteki Güvenlik Açıkları

Öncelikle Le Monde tarafından daha önce yapılan bir araştırmada, Emmanuel Macron, Joe Biden ve Vladimir Putin gibi liderlerin korumalarının aynı uygulamayı kullanarak hareketlerinin izlenebilir olduğu ifade edilmişti. Bu durum, devlet başkanlarının güvenliği açısından ciddi bir tehlike teşkil etmekteydi.

Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olması ve verilerin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre şekillenmesi, benzeri görülmemiş bir güvenlik açığına yol açmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede
2
Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında
3
Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Cengiz B. Tutuklandı
4
Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı
5
'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında İddianame Yeniden Şekillendi
6
Muş'ta Kadınlar Tandırda Ekmeğiyle Oyuncu Oldu: AA'nın Yılın Karelerinde
7
Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!