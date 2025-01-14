Fransız Nükleer Denizaltı Mürettebatı Strava Uygulamasıyla Gizli Devriye Tarihlerini Açığa Çıkardı

Fransız Nükleer Denizatları ve Strava Uygulaması

Fransa'da nükleer denizaltı mürettebatının Strava adlı fitness uygulamasını kullanarak gizli nükleer devriye takvimini açığa çıkardığı belirlendi. Le Monde gazetesinin haberine göre, bu durum, daha önce dünya liderlerinin korumalarının kullandığı güvenlik açığı yaratma potansiyeli taşıyan uygulamanın, Fransa'nın gizli nükleer denizaltı programını da ifşa etmesiyle ilgili.

Denizaltı Mürettebatının Faaliyetleri

Longue Adası'ndaki üste görev yapan denizaltı mürettebatı ve askeri personelin, Strava uygulaması üzerinden kayıt ettikleri spor etkinlikleri, nükleer devriye zamanlarını kesin bir şekilde belirtti. Uygulama üzerindeki analizler, mürettebatın belirli dönemlerde spor etkinliği girişi yapmadığını ve bu dönemlerin nükleer devriye zamanlarına denk geldiğini ortaya koydu.

Güvenlik Önlemleri Süreklilik Arz Ediyor

Üs yetkilileri, Strava uygulamasına yönelik güvenlik kontrollerinin devam ettiğini bildirerek, mürettebat ve diğer kullanıcıların yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı. Denizaltı üssünün güvenliğiyse kara, deniz ve dron devriyeleriyle sağlanıyor. Üsse giriş yapan 2 binden fazla kişi, yüz tanıma ve kimlik tespit kontrollerinden geçiyor. Ayrıca, çalışanların cep telefonları ve diğer elektronik cihazları, üs içerisinde özel dolaplarda saklanıyor.

Geçmişteki Güvenlik Açıkları

Öncelikle Le Monde tarafından daha önce yapılan bir araştırmada, Emmanuel Macron, Joe Biden ve Vladimir Putin gibi liderlerin korumalarının aynı uygulamayı kullanarak hareketlerinin izlenebilir olduğu ifade edilmişti. Bu durum, devlet başkanlarının güvenliği açısından ciddi bir tehlike teşkil etmekteydi.

Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olması ve verilerin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre şekillenmesi, benzeri görülmemiş bir güvenlik açığına yol açmaktadır.