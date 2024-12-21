Fransız Orano Şirketi, Nijer'e Karşı Tahkime Başvurdu

Fransa'nın eski sömürgesi Nijer'de faaliyet gösteren Fransız şirketi Orano, uranyum madeni işletme izninin iptal edilmesi üzerine Nijer'e karşı tahkime başvurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, uranyum üretiminde faaliyet gösteren Fransız Orano Grup, Nijer'deki büyük bir maden yatağının işletme izninin devlet tarafından iptal edilmesi kararına itiraz etti. Nijer'in kuzeyindeki büyük Imouraren madeninin işletme izninin haziran ayında iptal edilmesinin ardından Fransız şirketi, Nijer hükümetinin bu kararını uluslararası tahkime taşıdı.

Nijer'de Temmuz 2023'te General Abdurrahmane Tchiani liderliğinde başa gelen askeri yönetim, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshetmiş ve Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Fransa, Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbelerin ardından bölgedeki tek müttefiki Nijer'den de çekilmek zorunda kalmıştı.

Askeri yönetim, haziranda Imouraren uranyum yatağındaki işletme ruhsatını iptal etmiş ve şirketteki yüzde 10 hissesini geri çekmişti.

Fransa, Nijer'den Uranyum Temin Ediyor

Fransa, 50 yıldır Nijer'den uranyum almakta. Ülke, 18 nükleer santralde 56 reaktörü çalıştırmak için yıllık ortalama 7 bin 800 metrik ton doğal uranyuma ihtiyaç duyuyor. Eski sömürgesi Nijer, Fransa'nın uranyum tedarikinde önemli bir yere sahip.

Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano, geçmişteki adıyla Areva, Nijer devletiyle Sahra Çölü'nde yer alan Arlit kenti yakınlarındaki açık ocak maden sahasını işletiyor. Euratom Tedarik Ajansı (ESA) verilerine göre, Nijer, 2005-2020 döneminde Kazakistan ve Avustralya'nın ardından arzın yüzde 19'unu karşılayarak Fransa'nın üçüncü en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunmaktaydı.