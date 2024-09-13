Fransız Sayıştayı'nın İspanyol Merdivenleri Raporu İtalya'da Tartışma Yarattı

Fransız Sayıştayı'nın Raporu İtalya'da Gündem Oldu

Fransız Sayıştayı'nın yayımladığı rapor, Roma'daki İspanyol Merdivenleri olarak bilinen Trinita dei Monti basamakları dahil olmak üzere bazı gayrimenkullerin bakımının yetersiz olduğunu ve bu yapılarla ilgili mülkiyet durumunun netleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Eleştirilerin Sebebi

Raporun içeriği, Fransa'nın geçmişte yapımına katkıda bulunduğu bu taşınmazların yetersiz yönetimi üzerine odaklanıyor. Özellikle, Trinita dei Monti ve San Luigi kiliseleri dahil olmak üzere beş Fransız kilisesi ve diğer yapılar üzerinden Fransa'nın mülkiyet iddiaları gündeme geldi.

İtalyan Tepkileri

İtalya'daki tepkilerin büyümesine neden olan bu rapor, Daniela Santanche gibi yetkililerin açıklamalarıyla daha da alevlendi. Santanche, "Eğer İtalya olmasaydı, Fransa ne yapardı? Bizim zenginliklerimiz olmadan hareket edemezler," diyerek durumu eleştirdi.

Siyasi Yansımalar

İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinden Fabio Rampelli, raporu alaya alarak, Louvre Müzesi'nin tarihi eserleri için benzer bir araştırma yapılması gerektiğini savundu. "Bunlar gülünç," diyerek durumu tiye aldı.

Trinita dei Monti'nin Tarihi

Romalı mimarlar Francesco de Sanctis ve Alessandro Specchi tarafından 1723-1725 yıllarında inşa edilen Trinita dei Monti basamakları, yıllar içinde restorasyona uğrayarak, Roma'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline gelmiştir. 2015-2016 yıllarında kapsamlı bir yenilemeyle ziyaretçilerini ağırlayan bu yapılar, tarihin ve sanatın birleşim noktalarından biridir.