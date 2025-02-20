Fransız Senatörler Düzensiz Göçmenlerle Evliliği Yasaklamayı Öneriyor

Fransa Senatosu'ndan Düzensiz Göçmenlerle Evliliğe Yasak

Fransa Parlamentosu'nun üst kanadı Senato, düzensiz göçmenlerin Fransız vatandaşları ile evlenmesini yasaklayan önemli bir yasa tasarısını kabul etti. Bu tasarı, düzensiz göçmenlerin evliliklerine yönelik yeni düzenlemeleri öngörüyor.

Oylama Sonuçları ve Tasarının İçeriği

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarı 227 evet oyuyla kabul edilirken, 110 hayır oyu verildi. Merkezci Senatör Stephane Demilly'nin sunduğu tasarı, Fransız vatandaşlarının düzensiz göçmenlerle evlenmesine yasak getirmeyi hedefliyor.

Tasarıda, yabancıların Fransızlarla evlenmek istemeleri durumunda, Fransa'da ikamet izni olduğunu kanıtlamaları şart koşuluyor. Demilly, bu tasarının yabancılara yönelik bir nefret içermediğini ve Fransız belediye başkanlarını korumak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Etkiler ve Tepkiler

Hükümetin desteklediği bu tasarı, solcu senatörler tarafından Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Tasarının, parlamento alt kanadı Ulusal Meclis'te de görüşülmesi bekleniyor. Eğer Meclis'te de kabul edilirse, sosyalist parlamenterlerin Anayasa Konseyi'ne başvuracağı ifade edildi.