Fransız Sendikalar 2 Ekim'de Kemer Sıkma Karşıtı Gösteriye Hazırlanıyor

Fransız sendikalar, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 2 Ekim'de ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yaptı; Başbakan Lecornu sendikaları ikna edemedi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:26
Başbakan Lecornu ile görüşme sonuçsuz kaldı

Fransız sendikalar, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 2 Ekim'de ülke genelinde yeniden gösteri düzenleneceğini duyurdu. Ulusal basındaki haberlere göre Başbakan Sebastien Lecornu, Fransa'nın önde gelen işçi sendikası temsilcilerini Paris'teki başbakanlık ofisinde ağırladı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Lecornu, sendika temsilcilerini ikna edemedi. Görüşmenin ardından sendikalar, iktidarın politikalarına tepki olarak 2 Ekim'de tekrar sokağa çıkma kararı aldı.

Fransız Demokratik Emek Federasyonu Genel Sekreteri Marylise Leon görüşmeyle ilgili olarak, "Başbakan, işçilerin taleplerine herhangi bir net yanıt vermedi." diyerek Lecornu'nun bugünkü fırsatı kaçırdığını belirtti.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Sophie Binet ise hükümetten sendikaları kibarca dinlemesini değil, taleplerine net yanıt vermesini beklediklerini ifade ederek, Lecornu'nun somut bir taahhütte bulunmadığını aktardı.

Fransa'da merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de düşmesinin ardından, iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı 10 ve 18 Eylül'de ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Ülkede ayrıca 18 Eylül'de eğitimden ulaşıma kadar farklı sektörlerde çalışanlar greve gitmişti.

Sendikalar, daha adil bir vergi sistemi, emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformun yürürlükten kaldırılması ve 2026 bütçe projesinin mevcut halinden vazgeçilmesini talep ediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce göreve getirilen Sebastien Lecornu ise 2026 bütçesini tamamlamak ve yeni hükümeti kurmak için muhalefetle görüşmeleri sürdürüyor.

