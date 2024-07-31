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Fransız Siyasetçilerden İsrail'in Beyrut Saldırısına Sert Tepki

Fransa'nın solcu siyasetçileri, İsrail'in Beyrut'taki saldırılarını uluslararası hukuka aykırı buldu ve tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:12
Fransız Siyasetçilerden İsrail'in Beyrut Saldırısına Sert Tepki

Fransız Siyasetçilerden Sert Tepki

Fransa'da sol siyasi partilerin temsilcileri, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesindeki yoğun nüfuslu alanlara yönelik yaptığı hava saldırılarına karşı çıkıyor. Bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getiriyorlar.

Melenchon'dan Açıklama

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kabul edilemez saldırı" ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaşı ve ölümü yaydığını" belirtti. Melenchon, "ABD ve Fransa gibi güçlerin", Netanyahu'ya destek vererek "kısa süre içinde kontrolden çıkacak bir tırmandırmaya" zemin hazırladığını vurguladı.

Thomas Portes'in Açıklamaları

LFI'nin önde gelen yetkililerinden ve milletvekili Thomas Portes, sosyal medya paylaşımında, Netanyahu'nun bir kez daha savaş suçlusu olduğunu ifade etti. Portes, Beyrut'a yönelik saldırıların devam ettiği süreçte, Gazze'deki "soykırımın" sürdüğünü ve uluslararası toplumun "yayılan savaş riski" karşısında "sağır edici bir sessizlik" içinde bulunduğunu ifade etti.

Saldırının Sonuçları

İsrail güçleri, 30 Ağustos'ta Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesinde bir binayı hedef alan hava saldırısı gerçekleştirmişti. Bu saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştır.

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