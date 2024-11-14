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Fransız Vekil Portes: İsrail Takımını Ağırlamak Utanç Verici

Fransa'da muhalefet partisi LFI milletvekili Thomas Portes, İsrail milli takımının ağırlanmasını 'utanç verici' olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:40
Fransız Vekil Portes: İsrail Takımını Ağırlamak Utanç Verici

Thomas Portes'ten Sert Eleştiri

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ülkesinin, Gazze'de katliam yapan İsrail'in milli futbol takımını Stade de France'da ağırlamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Maçın Detayları

Fransa-İsrail maçı, bu akşam yerel saatle 20.45'te başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'da gerçekleştirilecek.

Portes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın iptal edilmesi çağrısında bulundu. Daha önce de LFI milletvekilleri ile birlikte bu talepte bulunduklarını belirten Portes, “Sporun tarafsız olduğuna inandırmak katıksız bir yalan. Spor her daim uluslararası diplomasi alanı oldu. İsrail ordusu tarafından Gazze'de bir soykırım yapılırken, bu devleti temsil eden bir takımı ağırlamak son derece utanç verici. Bu maç iptal edilmiş olmalıydı.” dedi.

Geç Kalınmadı

Portes, maçın iptal edilmesi için geç kalınmadığını vurgulayarak, "Umarım bazıları aklını başına toplar ve İsrail takımını ağırlamanın Fransa için son derece utanç verici olduğunu anlar." ifadelerini kullandı.

Fransa Futbol Federasyonu'nun maçın düzenlenmesi konusunda UEFA'yı sorumlu tutmasının ardından Portes, Gazze'de yaşananların göz ardı edildiğini belirtti. "Bazen kararlar almak siyasi cesaret gerektirir." diyen Portes, FIFA'nın İsrail Futbol Federasyonu'nu askıya alma yetkisi olduğunu hatırlattı.

Destek ve Dayanışma Mesajı

Portes, Fransa Futbol Federasyonu'nun da bu maçın oynanmaması gerektiğini söyleyebilme yetkisi olduğunu ifade ederek, "Herkes bir sorun yokmuş gibi davranıyor." dedi. Filistin halkına yönelik katliamın devam ettiğini vurgulayan Portes, "Eğer bu maç oynanırsa, en azından Fransız futbolcuların, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı vermesini umuyorum." dedi.

Filistin Bayrakları Tartışması

Filistin bayraklarının statlarda yasaklanmasına da değinen Portes, "Bütün futbol statlarında Filistin bayraklarını yasaklamak, Gazze'de yaşananların örtbas edilmesi arzusunu gözler önüne seriyor." şeklinde konuştu.

Son olarak, Portes, İsrail Milli Futbol Takımı'nı ağırlayarak, İsrail hükümetinin eylemlerinin aklanmaya çalışıldığını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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