Freedom Edge: ABD, Güney Kore ve Japonya Doğu Çin Denizi'nde Ortak Tatbikat Başlattı

ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde Freedom Edge tatbikatını başlattı; Jeju açıklarında 19 Eylül 2025'e kadar deniz, hava ve siber eğitimleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:59
Jeju açıklarında 19 Eylül 2025'e kadar sürecek eğitimler

ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde Freedom Edge adlı ortak hava ve deniz tatbikatını başlattı. Tatbikatın, Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası açıklarında düzenlendiği bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, tatbikatın deniz, hava ve siber alandaki ortak operasyonel yetenekleri güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

Yetkililer, eğitimlerin Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı gerekli olduğunu vurguladı. Tatbikatın 19 Eylül 2025'e kadar devam edeceği belirtildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ise tatbikatta ülkenin Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının yer aldığını; eğitimlerin gelişmiş balistik füze, hava savunma ve deniz operasyonları ile tıbbi tahliyeleri içerdiğini aktardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bakış açısına göre rejimi için birincil tehdidin Güney Kore değil ABD olduğunu belirterek, ABD ile koordinasyonun ve Kuzey Kore-ABD diyaloğunun önemine dikkat çekti.

