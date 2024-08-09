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Freni Arızalanan Kamyonet Kooperatif Bahçesine Devrildi

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan bir kamyonet kooperatifin bahçesine devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:27
Freni Arızalanan Kamyonet Kooperatif Bahçesine Devrildi

Hatay'da Kamyonet Kazası

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan bir kamyonet trajik bir kaza geçirdi. Karpuz yüklü araca K.A. (sürücü) yönetim ediyordu.

Fren Arızası Sonrası Kontrol Kaybı

31 AOS 324 plakalı kamyonet, Muhlisali Mahallesi'nde seyir halindeyken freni arızalandı. Sürücü K.A., aracı kontrol edemeyince bir kooperatifin bahçesine devrildi.

Sürücü Sağ Salim Kurtuldu

K.A., aracı devrilmeden önce hızlı bir refleksle araçtan atladı ve kazadan yara almadan kurtuldu. Bu olay, sürücünün zamanında hareket etmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kamyonetin Çıkarılması

Kazanın ardından devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak kooperatifin bahçesinden çıkarıldı. Maddi hasar oluşan olayın nedenleri araştırılmakta.

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine...

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine devrildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine...

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine devrildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine...

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine devrildi.

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