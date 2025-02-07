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Friedrich Merz'den Elon Musk'a Sert Eleştiri

Almanya'da CDU Genel Başkanı Merz, Elon Musk'ı ülkenin iç siyasetine müdahale etmekle suçladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:40
Friedrich Merz'den Elon Musk'a Sert Eleştiri

Friedrich Merz, Elon Musk'ı Eleştirdi

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Amerikalı iş insanı Elon Musk'ı iç siyasete ve seçimlere müdahil olmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştirdi.

Merz, Berliner Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, başbakan olması halinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini ve Musk'ın seçimlere müdahale girişimini bu görüşmede dile getireceğini aktardı. Merz, "Benim de bu konuda net bir fikrim var ve bunu onunla paylaşacağım. Trump'a yakın birinin Almanya'daki seçimlerde bu kadar doğrudan etki sahibi olmaya çalışmasının doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Avrupa Birliği ile İstişare Önceliği

Friedrich Merz, Trump'la yapılacak herhangi bir toplantının öncesinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunmak istediğini vurgulayarak, "Donald Trump ile görüşmeden önce Avrupa Birliği'nin devlet başkanları ve liderleriyle konuşmak istiyorum. Avrupa'nın açık ve ortak bir duruşunun olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD ile AB arasında ticaret savaşına karşı olduğunu da belirterek, "Siyasi nedenlerle uygulanan tarifeleri kabul etmeyeceğiz. Trump, bunu yaparsa Avrupa'dan bir cevap alması gerekiyor. Ticaret savaşı istemiyorum ancak gerekirse karşılıklı gümrük vergileriyle kendimizi savunacağız. Trump'la eşit şartlarda konuşmalıyız. Avrupa güçlüdür, ABD başkanı da bunu anlayacaktır." şeklinde konuştu.

Elon Musk'ın Açıklamaları

Öte yandan, Elon Musk, Almanya ve İngiltere'nin iç siyasetinde yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti. Musk, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti(AfD) için, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı. Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde yayınladığı makalede AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

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