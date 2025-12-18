DOLAR
Frig Vadisi'nde 3 Bin Yıllık 'Tarihin İlk Alaturka Tuvaleti'

Frig Vadisi Ayazini'ndeki kayaya oyulmuş 3 katlı yapının 3. katındaki alaturka tuvalet, Afyonkarahisar Valiliği tarafından 'tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak nitelendiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:34
Ayazini'de kayaya oyulmuş şaşırtan keşif

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisinde, kayaya oyularak yapılmış tarihin ilk apartmanlarından biri olan 3 katlı yapının 3. katında yer alan alaturka tuvalet, ziyaretçileri hayrete düşürüyor.

Vadinin Ayazini bölümünde bulunan eser, her mevsim ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yapı içerisindeki oyma düzenlemeyle oluşturulan tuvalet, Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında "tarihin ilk alaturka tuvaleti" olarak tanımlanıyor.

Ziyaretçiler ve tarih meraklıları, yapıyı görmeye geldiklerinde sıkça bu tuvalet hakkında soru soruyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, şunları söyledi:

"O konuda bize çok sorular geliyor. Öğrendiğimize göre göre 6 medeniyet yaşamış. Romalılar, Bizanslar ve Hititler gibi. Dünyanın ilk tuvaleti olarak adlandırılan yer apartmanın 3.’ncü katında. Gerçekten bakıldığı zaman tuvaleti hatırlatıyor" dedi.

Frig Vadisi'ndeki bu özgün yapı, hem mimari hem de arkeolojik açıdan dikkat çekiyor ve bölgeye gelenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

