Frigya'da Sıcak Hava Balonu Uçuşları Artıyor: Yeni Bir Turizm Dalgası

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen sıcak hava balonu uçuşları sayesinde turizmde yeni bir ivme kazanıldı. İkinci firma da gerekli izinlerini alarak, ikinci Kapadokya olarak nitelendirilen Frigya'da uçuşlara başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen izinlerle birlikte, İhsaniye ilçesinde 2019 yılında gerçekleştirilen test uçuşlarının başarılı olması neticesinde, artık düzenli sıcak hava balonu uçuşları yapılıyor. Bu sürecin başlamasıyla, yüzlerce yerli ve yabancı turist, Frigya ve Döğer beldesindeki Emre Gölü üzerinde unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşıyor.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Akif Ersoy, Frigya'da sıcak hava balonu uçuşlarına başlayan ikinci firmanın bölgeye renk katacağını belirterek, "Yeni yerler her zaman cezbedicidir, merak uyandırır. Tarihi kalıntılarla dolu bu coğrafya, hem Friglere hem de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tanıklık ediyor. Sıcak hava balonuyla uçmak ise bu güzellikleri bir başka boyutta deneyimleme fırsatı sunuyor." dedi.

Frigya bölgesindeki ikinci sıcak hava balonu firmasının sahibi Adnan Şar ise, Kapadokya’nın ardından Frigya’ya gerçekleştirdikleri yatırımın mutluluğunu paylaştı. 3 bin yıllık tarihi olan bölgenin, peribacaları, yer altı şehirleri, kiliseler ve diğer tarihi mekanlar açısından zengin olduğunu vurgulayan Şar, "Bölgedeki cezbedicilik harika. Yerli ve yabancı turistleri Frigya'nın tarihi dokusunun üzerinde sıcak hava balonuyla uçurmak üzere buraya davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Şar, bölgedeki sıcak hava balonu turizmi yatırımı ile birlikte bungalov tarzında bir otel inşa etme planlarının da bulunduğunu dile getirdi.

Frigya'da sıcak hava balonu ile yapılan uçuşlarda yer alan Rengin Geçe, 3 bin yıllık tarihi mekanların üzerinde uçmanın duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Peribacaları, anıt abideler, kaya mezarlarına yukarıdan bakmak çok güzel. Bu heyecanı herkes tatmalı," dedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde 2021'den bu yana yapılan sıcak hava balonu uçuşları için ikinci firma da izinlerini alarak faaliyete başladı. "İkinci Kapadokya" olarak adlandırılan Frigya'da yeni yatırımlarla hem sıcak hava balonlarının sayısı hem uçuşlara katılan yerli ve yabancı turist artıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde 2021'den bu yana yapılan sıcak hava balonu uçuşları için ikinci firma da izinlerini alarak faaliyete başladı. "İkinci Kapadokya" olarak adlandırılan Frigya'da yeni yatırımlarla hem sıcak hava balonlarının sayısı hem uçuşlara katılan yerli ve yabancı turist artıyor.