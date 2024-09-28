Frigya'nın Saklı Sesleri ve Gordion'un Angorası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Arkeofilm Festivali çerçevesinde dikkat çekici etkinlikler yaşandı.

Etkinliğin Detayları

Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Midas Tümülüsü park alanında, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cenk Güray yönetiminde "Frigya'nın Saklı Sesleri" konseri dinleyicilerle buluştu. Bu konserde yer alan müzikal performanslar, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Ayrıca, makyaj sanatçısı Oya Kadriye Polat'ın hazırladığı "Gordion'un Angorası" dans gösterisi de izleyicilerin ilgisini çekti. Bu gösteri, festivale hareket katarken izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Diğer Etkinlikler

Gordion Müzesi bahçesinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik ve Cam Bölümü tarafından düzenlenen "Kral Midas Seramik Sergisi" ve Tohumluk Vakfı Genç Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Dünyanın Mirası" tiyatro gösterisi de etkinlik dahilinde sunuldu.

Ödül Töreni

Geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Gordion'un tanıtım etkinlikleri çerçevesinde, Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nin ödül töreni, 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Katılımcılar

Etkinliklere Polatlı Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Haşim Avcı ve Yasin Coşar Yağcı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk ve Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca birçok davetli, bu anlamlı etkinlikte yer aldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Arkeofilm Festivali kapsamında "Frigya’nın Saklı Sesleri" konseri ve "Gordion’un Angorası" dans gösterisi gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Arkeofilm Festivali kapsamında "Frigya’nın Saklı Sesleri" konseri ve "Gordion’un Angorası" dans gösterisi gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Arkeofilm Festivali kapsamında "Frigya’nın Saklı Sesleri" konseri ve "Gordion’un Angorası" dans gösterisi gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Arkeofilm Festivali kapsamında "Frigya’nın Saklı Sesleri" konseri ve "Gordion’un Angorası" dans gösterisi gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Arkeofilm Festivali kapsamında "Frigya’nın Saklı Sesleri" konseri ve "Gordion’un Angorası" dans gösterisi gerçekleştirildi.