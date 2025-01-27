Frontex ve Bosna-Hersek Arasındaki İşbirliği Anlaşması İmzalanıyor

Frontex ile Bosna-Hersek Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalanıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile Bosna-Hersek arasında işbirliği anlaşması imzalanmasına karar verildiği bildirildi. Bu önemli gelişme, AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Ortak Operasyonlar ve Destek

İmzalanacak olan anlaşma, Bosna Hersek sınır polisleri ile Frontex'in sınır koruma ekiplerinin ortak operasyonlar yürütmesine olanak tanıyacak. Bu kapsamda, Frontex mensupları ülke topraklarında görev alabilecek. Göç akımlarını yönetme, yasa dışı göçle mücadele ve sınır ötesi suçlarla mücadele konularında Bosna Hersek'e destek sağlanması hedefleniyor.

Onay Süreci

Frontex ile Bosna Hersek arasındaki bu stratejik anlaşmanın yürürlüğe girmesi için önce Avrupa Parlamentosu (AP), ardından AB Konseyinin onayından geçmesi gerekiyor. Anlaşmanın detayları, onay sürecinin tamamlanmasının ardından halk ile paylaşılacak.