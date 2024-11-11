DOLAR
34,35 0,11%
EURO
36,65 0,51%
ALTIN
2.941,16 0,97%
BITCOIN
2.818.924,84 -3,66%

FSB: Ukrayna'nın Rus Helikopterini Kaçırma Planı Başarısız Oldu

Rusya, FSB'nin Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma planını engellediğini açıkladı; operasyon detayları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:40
FSB: Ukrayna'nın Rus Helikopterini Kaçırma Planı Başarısız Oldu

Ukrayna'nın Kaçırma Planı FSB Tarafından Engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma planının engellendiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonun önlendiği belirtildi.

Kaçırma Planı ve Engellenen Operasyon

FSB'nin ifadesine göre, Ukrayna tarafı, Rusya'ya ait radyo elektronik cihazlarla mücadele eden "Mi-8MTPR-1" tipi helikopteri kaçırma planı yapmıştı. Bu plan kapsamında, Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı.

FSB, bu girişim üzerine Ukrayna’ya ait hava savunma sistemleri ve askeri birliklerin konuşlandırıldığı noktaları belirleyerek saldırılar düzenledi.

Kremlin'den Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, FSB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konuyla ilgili bilgi verdiğini duyurdu. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmandığını göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin, Özel Eğitimde Yenilikleri Duyurdu: Biyometrik Sistem Geliyor
2
AGİT: Bosna Hersek'in Geleceğine Destek Vermeye Hazır
3
TÜRES'ten Yemek Bedeli İstisna Tutarına 300 Lira Çağrısı
4
MHP'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Ağaç Dikme Kampanyası
5
Yunt Dağı Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
6
Trump, Sınır Güvenliği İçin Thomas Homan'ı Atadı
7
Bingöl'de Sonbahar Renkleri Dronla Keşfedildi

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek