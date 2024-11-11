FSB: Ukrayna'nın Rus Helikopterini Kaçırma Planı Başarısız Oldu

Ukrayna'nın Kaçırma Planı FSB Tarafından Engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma planının engellendiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonun önlendiği belirtildi.

Kaçırma Planı ve Engellenen Operasyon

FSB'nin ifadesine göre, Ukrayna tarafı, Rusya'ya ait radyo elektronik cihazlarla mücadele eden "Mi-8MTPR-1" tipi helikopteri kaçırma planı yapmıştı. Bu plan kapsamında, Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı.

FSB, bu girişim üzerine Ukrayna’ya ait hava savunma sistemleri ve askeri birliklerin konuşlandırıldığı noktaları belirleyerek saldırılar düzenledi.

Kremlin'den Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, FSB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konuyla ilgili bilgi verdiğini duyurdu. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmandığını göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.