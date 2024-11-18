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FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü İçin Renklerini Değiştirdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için mavi, yeşil ve beyaz renklere büründü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:30
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü İçin Renklerini Değiştirdi

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 18 Kasım Özbekistan Milli Bayrak Günü dolayısıyla mavi, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

Havanın kararması ile birlikte başlayan bu özel ışıklandırma, sabah saatlerine kadar devam edecek. Bu aydınlatma ile dile getirilen mesaj, Özbekistan'ın bayrağındaki renklerin ve ülke kimliğinin ön plana çıkarılması.

Özbekistan'da 1991 yılından bu yana her yıl kutlanan bu anlamlı günde, köprünün öne çıkmasıyla birlikte, birçok vatandaşın ilgisi çekilmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü...

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü dolayısıyla mavi, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

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