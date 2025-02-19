FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Araştırma Merkezi Resmen Açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Araştırma Merkezini açarak bu alandaki akademik çalışmalara damgasını vurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:59
FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Araştırma Merkezi Resmen Açıldı

FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Araştırma Merkezi Açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, vakıf belgeleri ve tarihini araştıracak olan Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni düzenlenen törenle kapılarını açtı. Tören, Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası'nda gerçekleştirildi.

Rektör Şimşek: "Vakıflar Geçmiş ve Gelecek Arasında Köprü Kuruyor"

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, vakıfların sadece yardım ve hayır işlerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda eğitim, bilim, sanat ve toplumsal yaşamda önemli roller üstlendiğini vurguladı. Şimşek, "Vakıflar, geçmişin mirasını koruyan ve geleceğe yön veren önemli kurumlardır. Bugün, bu köklü mirası bilimsel bir çerçevede incelemek üzere bu merkezi kurmuş bulunuyoruz," dedi.

Vakfı Bilincini Yaymak Hedefinde

Şimşek, ayrıca vakıf kültürünün yoğun bir şekilde araştırılması ve bu bilincin toplumun her kesimine yayılmasının ana hedefleri arasında olduğunu belirtti. "Vakıf belgeleri ve vakfiyeler üzerinde akademik çalışmalar yapmak, projeler üretmek için çalışmalara başlayacağız," şeklinde konuştu.

Merkez, Sivil Toplum ile İş Birliği Yapacak

Rektör, araştırma merkezinin sadece tarihi incelemeler yapmakla kalmayacağını, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak vakıf sisteminin günümüzde daha etkili olmasını sağlayacak projeler üreteceğini kaydetti. Şimşek, bu merkez ile uluslararası akademik camia ile de iş birliği içinde olacaklarını söyledi.

Akademik İş Birliği İçin Buluşma Noktası

Üniversite Rektör Yardımcısı ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Turan Gökçe, vakıf çalışmalarında disiplinler arası iş birliğini artıracaklarını ifade ederek, "Merkez, araştırmacıların ortak projelerde buluşma noktası olacak," dedi.

İstanbul Vali Yardımcısından Destek Mesajı

Açılışa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün de, vakıfların medeniyetin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Sülün, "Hayır işlerinin kurumsallaşmış hali olan vakıflar, medeniyetimizin insani yanıdır," diyerek merkezin kıymetli olduğunu vurguladı.

Panel ile Vakıf Kültürü Tartışıldı

Açılış programının ardından gerçekleştirilen panelde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve pek çok akademik isim, “Vakıf Kültürü” üzerine görüşlerini paylaştı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince, medeniyetin temel taşlarından biri olan vakıf konusunu...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince, medeniyetin temel taşlarından biri olan vakıf konusunu daha derinlemesine araştırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek açılışta konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince, medeniyetin temel taşlarından biri olan vakıf konusunu...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince, medeniyetin temel taşlarından biri olan vakıf konusunu daha derinlemesine araştırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek açılışta konuştu.

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