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FTX Kripto Para Borsası Müşterilerine 12,7 Milyar Dolar Ödemeye Hazırlanıyor

FTX, iflas sonrası mahkeme tarafından müşterilerine toplamda 12,7 milyar dolar ödeme yapması kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:47
FTX Kripto Para Borsası Müşterilerine 12,7 Milyar Dolar Ödemeye Hazırlanıyor

FTX'in Müşterilerine Ödeme Kararı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), iflas eden FTX kripto para borsasının, müşterilerine toplam 12,7 milyar dolar ödemesine hükmetti. New York Güney Bölge Mahkemesi, bu kararın arkasında önemli gerekçeler bulunduğunu açıkladı.

Mahkemenin Açıklamaları

CFTC tarafından yapılan açıklamada, FTX ve yan kuruluşu Alameda Research'ün, Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca, söz konusu kuruluşların müşterilerine büyük çapta yanlış beyanlarda bulunduğu bildirildi.

FTX'in İflası ve CEO'nun Durumu

Öte yandan, FTX kripto para borsası, Kasım 2022'de iflasını ilan etmiş ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried, görevinden istifa etmiştir. Bankman-Fried, Aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmış ve 21 Aralık 2022 tarihinde ABD'ye teslim edilmiştir.

Suçlamalar ve Yargılama Süreci

Bankman-Fried, kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarını reddederek, hatalar yaptığını fakat asla fon çalmayı amaçlamadığını ileri sürmüştür. İlk etapta 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Bankman-Fried, daha sonra tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle cezaevine gönderilmiştir. Mart ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

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