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Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalar Yaptı

Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosu'nun 106. yıl etkinliğinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:10
Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalar Yaptı

Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. Yılında Açıklamalarda Bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" konulu uluslararası konferansta önemli konuşmalara imza attı. Oktay, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tehlikeli tırmanış, Orta Doğu'daki İsrail’in saldırıları ve Suriye’deki gelişmelerin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesinin ne denli gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Barış ve Diyalog Vurgusu

Oktay, "Bölgede gerilimlerin azaltılması ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temel arzumuzdur. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin de en kısa zamanda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

Mehmet Emin Resulzade'ye Saygı

Azerbaycan Milli Meclisi’nde gerçekleşen etkinlikte Cumhurbalkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un selamlarını katılımcılara ileten Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarına atıfta bulunarak Osmanlı'nın Bakü'nü kurtaran Kafkas İslam Ordusu'ndan bahsetti. O dönemki zorlukları aşarak elde edilen zaferin önemine değindi.

Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

Oktay, Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" ifadesinin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini ve iki ülkenin ortak bir geleceği inşa etme iradesinin güçlenerek devam ettiğini kaydetti. Şuşa Beyannamesi’nin iki ülke arasındaki müttefiklik bağını yüceltmekle kalmayıp, gelecek için bir yol haritası sunduğunu vurguladı.

Uluslararası Konferans ve Ziyaretler

Konferans, 13 ülkenin parlamentosundan 100'den fazla katılımcıyı bir araya getirirken, Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

Oktay, "Parlamentolarımızın işbirliği, iki ülkeyi uluslararası platformlarda daha ileri noktalara taşıyacaktır" diyerek, iki ülkenin ortak vizyon ve geleceğinin inşasında önemli roller üstleneceğine inandığını dile getirdi.

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