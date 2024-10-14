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Fuat Oktay'dan İsrail'in UNIFIL Saldırısına Sert Tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, BM Güvenlik Konseyi'ne UNIFIL saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:51
Fuat Oktay'dan İsrail'in UNIFIL Saldırısına Sert Tepki

Oktay'ın Birleşmiş Milletler'e Çağrısı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerindeki saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, bu saldırıların, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumunun bir yansıması olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'ne Mesaj

Oktay, yazılı açıklamasında şunları söyledi: "BM Güvenlik Konseyi, bölgeye konuşlandırdığı barış gücünün güvenliğini sağlamak ve saldırganlara karşı gerekli yaptırımları uygulamak zorundadır."

UNIFIL’e Yönelik Saldırılar

Oktay, yapılan saldırıların yalnızca UNIFIL'e değil, aynı zamanda tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. "BM Güvenlik Konseyi üyeleri sessiz kalsalar dahi, diğer ülkeler bu duruma kayıtsız kalmamalı ve seslerini yükseltmelidir," dedi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Oktay, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden davranışlarına karşı zorlayıcı tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti ve bu tür saldırganlıkların sonlandırılmasının aciliyetine dikkat çekti.

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