Fuat Oktay, İtalya Senatosu Heyetiyle Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi

Fuat Oktay, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu ile Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ve beraberindeki parlamento heyeti ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, TBMM Meclis'inde gerçekleşti ve birçok önemli konu masaya yatırıldı.

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi ve Bölgesel Gelişmeler

Oktay, konuşmasında iki ülke arasındaki ticaret hacmine, Rusya-Ukrayna Savaşına, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve Balkanlar ile Afrika'daki gelişmelere dikkati çekti. Bu konularda heyetle değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bölgedeki Hassas Denge

Oktay, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Amerikan menşeli balistik füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verdiğine ilişkin gelişmelere dikkat çekerek, "Rusya-Ukrayna tarafındaki son gelişmeler, bölgedeki hassas dengeleri daha da hassas duruma getirmiş durumda" şeklinde konuştu. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bu durumu daha da tırmandıran açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Çözüm İçin Diyalog

Türkiye'nin bu gelişmelerden doğrudan etkilenen bir ülke olarak krizin daha fazla derinleşmemesi için hassas bir denge yürüttüğünü vurgulayan Oktay, çözümün askeri başarılara değil, her iki tarafın da görüşme masasında olduğu bir müzakere sürecine bağlı olduğunu ifade etti.

Filistin Sorunu ve Avrupa'nın İkili Yaklaşımları

Oktay, Gazze'deki gelişmelere de değinerek Batı'nın ikiyüzlülüğünü dile getirdi. Terörle mücadele konusunda ise Avrupa'nın terör örgütlerinin finansmanı ve propaganda faaliyetlerini durdurmak için somut tedbirler alması gerektiğini belirtti.

İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Craxi'nin Görüşleri

Craxi, Ukrayna meselesinin kendileri için önemli bir kaygı kaynağı olduğunu dile getirerek, "Sadece ticaret yeter, siyasete artık gerek kalmadı" yaklaşımının yanlış olduğunu vurguladı. Barış için çalıştıklarını belirten Craxi, Filistin sorununun çözüme kavuşturmadan kalıcı barış sağlanamayacağını ifade etti.

İki ülkenin, ateşkes sağlanması ve iki devletli çözüm için işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Craxi, Avrupa Birliği'nin bu tarihi süreci daha dikkatle takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi (solda) ve beraberindeki parlamento heyeti ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi (solda) ve beraberindeki parlamento heyeti ile görüştü.