Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi

Fuat Oktay TEKNOFEST'i Ziyaret Etti, Savunma İhracatında Hedef İlk 10

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret ederek stantları gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu organizasyon, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Oktay, stantlarda öğrencilerin geliştirdiği projeleri dinledi ve gençlerle fotoğraf çektirdi.

"TEKNOFEST gençliği giderek büyüyor"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Oktay, TEKNOFEST'in her yaştan çocuğu teknolojiyle buluşturduğunu belirtti. Dronlar, denizaltılar ve farklı hava araçları gibi projelerin gençlerin hayal gücünü gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Oktay, gençlerdeki özgüvene dikkat çekerek, "Bu öz güven burada var. Bizim savunma sanayindeki ve diğer tüm sektörlerdeki kalkınmamıza baktığınızda zaten 'Ben yaparım öz güveni.' var. Buradaki eserler genç neslin, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ortaya koydukları eserler." dedi.

Savunma sanayinin stratejik önemi ve hedefler

Oktay, küresel savunma harcamalarına dair değerlendirmesinde 2,7 trilyon dolarlık mevcut hacmin yakın gelecekte 6 trilyon doların üzerine çıkabileceğini söyleyerek, çatışmaların savunma sanayini daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu alandaki kararlarının Cumhurbaşkanı liderliğinde önceden alındığını ve bugün sonuçlarının görüldüğünü belirten Oktay, toplam savunma ihracatındaki paya dikkat çekti: "Toplam savunma ihracatına baktığımızda oradan aldığımız pay da yüzde 1,7'ye ulaşmış durumda. Çok ciddi bir rakam. Yani 14'üncü sıradan dünyada 11'inci sıraya gelmiş durumdayız."

"İlk 10'daki yerimizi alacağız"

Oktay, bir sonraki hedefin önlerindeki Güney Kore olduğunu hatırlatarak, "Şimdi hedefimiz hemen önümüzdeki Güney Kore. Yani yüzde 2,2 toplam içerisinde pay sahibi olan bir ülke. İnşallah onları da geride bırakacağız. İlk 10'daki yerimizi alacağız." diye konuştu.

Savunma sanayindeki yükselişin TEKNOFEST ile daha da hızlanacağını söyleyen Oktay, ihracat rakamlarına ilişkin olarak "Geçen yıla göre 7 milyar doları aşmış durumdayız. Bu çok daha ileri gidecek ve geriye dönüp baktığımızda 7 milyar dolarlar bize çok az gelecek." ifadelerini kullandı.

Oktay, dünyayla rekabet eden yerli firmalara da atıfta bulunarak, "Her biri dünyayla rekabet eden ve dünyada da öncü sektörlerimiz var. Dünyada en tepede olduğumuz, örnek ve ilk yüzde olan firmalarımızdan BAYKAR, ilk beş firmamız arasında olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Şimdi sıralamalarda 42-43'lere kadar geldik ASELSAN'la birlikte. Durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

