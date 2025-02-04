Fuat Oktay ve AGİT PA Başkanı Kauma'dan Önemli Görüşme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile bir araya geldi. Görüşme, TBMM'de gerçekleşti.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Toplantıda, iki taraf arasında işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı. Basın mensuplarının görüntü almasına izin verilen görüşmenin ardından, basına kapalı devam ettiği bildirildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (sol 2), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma (sağ 2) ve beraberindeki heyetle TBMM'de bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (sol 2), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma (sağ 2) ve beraberindeki heyetle TBMM'de bir araya geldi.