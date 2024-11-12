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Fuat Oktay ve Vahid Celalzade'den Terörle Mücadele Üzerine Önemli Görüşmeler

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Celalzade ile terörle mücadele konusunda işbirliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:11
Fuat Oktay ve Vahid Celalzade'den Terörle Mücadele Üzerine Önemli Görüşmeler

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı Kabul Etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile gerçekleştirdiği görüşmede terörle mücadele konusunun önemine dikkat çekti. Oktay, "Bütün alanlarda Suriye, İran, Irak ve Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde terörle mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Terör Tehditlerine Vurgu

Oktay, Türkiye için tehdit oluşturan PKK ve YPG gibi yapılar ile İran'daki PJAK'ın da benzer nitelikte olduğunu belirterek, "Ciddi mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, iki komşu ülke olarak ilişkilerin çok daha somut bir boyuta taşınmasını arzuladıklarını vurguladı.

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Önerisi

Oktay, İran'ın kalkınması ve Türkiye ile olan işbirliklerinin artması konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, "Zengezur Koridoru'nun sadece Nahçivan ve Azerbaycan’a değil, İran'a da ciddi katkılar sağlayacak" dedi. Böylece bölgenin kalkınması, barış ve refahı için önemli bir katma değer oluşturacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

İşbirliğinin Önemi

Oktay, "İsrail'in bölgedeki taşeron yapıları" ile mücadele etmenin yanı sıra, samimi bir işbirliğinin geliştirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu çabaların, bölgedeki belirsizliklerin giderilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Celalzade’nin Yanıtı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, Oktay'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti belirterek, işbirliği konusundaki ortak görüşleri desteklediklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Meclis'te, Konsolosluk, Parlamento ve...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Meclis'te, Konsolosluk, Parlamento ve Yurtdışındaki İranlılar İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade (sağda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Meclis'te, Konsolosluk, Parlamento ve...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Meclis'te, Konsolosluk, Parlamento ve Yurtdışındaki İranlılar İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade (sağda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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