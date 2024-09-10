Fukuşima'da Toprağın Yeniden Kullanımı Güvenli

Fukuşima'daki Toprağın Yeniden Kullanımı Güvenli Bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde kirlilikten arındırılmış toprağın yeniden kullanılması için yapılan planın güvenli olduğunu belirtti.

Uzman Heyeti Raporu

Kyodo ajansının haberine göre, farklı ülkelerden uzmanların yer aldığı UAEA heyeti, Tokyo'da Japonya Çevre Bakanı Şintaro Ito'ya nihai inceleme raporunu sundu. Bakanlığın talebi üzerine, son 16 aydaki saha incelemelerinin sonuçlarını içeren raporda, UAEA, santralde temizlenen toprağın yeniden kullanımını güvenli buldu.

Bulgu ve Yorumlar

Raporda, "Toprağın geri dönüşüm süreçleri ve kaldırılan atıkların nihai bertarafı için uygulanan yöntemlerin UAEA Güvenlik Standartları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir," ifadesine yer verildi. Bakan Ito, bu bulguları "cesaretlendirici" olarak nitelendirerek, "Bundan sonra çıkarılan toprakların yönetimi, geri dönüşümü ve nihai bertarafı yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz," değerlendirmesini yaptı.

Toprak Hacmi ve Kullanım Planları

UAEA Başkanı Rafael Grossi, yaptığı açıklamada, "Toprağın geri dönüşüm ve bertarafı, kazadan etkilenen bölgelerin yeniden inşasına katkıda bulunuyor," dedi. Nükleer tesisin çevresindeki Okuma ve Futaba bölgelerinde depolanan arındırılmış toprağın toplam hacmi yaklaşık 14 milyon metreküp. Düşük radyoaktif madde konsantrasyonuna sahip bu toprağın, 2045 yılına kadar kamu projelerinde kullanılması ve geri kalan kısmının bertaraf edilmesi planlanıyor.

2011 yılındaki büyük depremin ardından meydana gelen tsunami, santraldeki 4 reaktörden 3'ünde hasara neden olmuştu, bu da çevredeki alanın tahliye bölgesi olarak ilan edilmesine yol açmıştı.