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Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde Nükleer Enkaz Kaldırma İşlemi Başladı

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde 2011'deki felaket sonrası nükleer yakıt enkazının kaldırılmasına başlıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:00
Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde Nükleer Enkaz Kaldırma İşlemi Başladı

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde Önemli Gelişme

Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde, 2011 yılında meydana gelen büyük deprem ve tsunami sonrasında hasar gören reaktörlerin nükleer yakıt enkazının kaldırılması işlemlerine başlandı.

İşlemin Detayları

Japonya'nın önde gelen medya kuruluşlarından NHK'nin aktardığı bilgiye göre, santrali işleten Tokyo Electric Power Company (TEPCO), bu işlemin yaklaşık iki hafta süreceğini belirtti. İlk aşamada, uzaktan kontrol edilen bir cihaz aracılığıyla enkazdan birkaç gramlık nükleer yakıt alımı gerçekleşecek.

Cihazın ucundan çıkan kablo yardımıyla alınacak enkaz, tam ölçekli temizleme çalışmaları için en uygun yöntemlerin belirlenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Radyoaktif Enkazın Zorlu Kaldırma Süreci

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde bulunan 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde toplamda yaklaşık 880 ton nükleer yakıt enkazı bulunduğu tahmin ediliyor. Enkaz kaldırma işlemi, daha önce üç kez ertelendi. En son yaşanan gecikme, 22 Ağustos'ta kullanılacak ekipmanın kurulumundaki bir sorunla bağlantılıydı.

Radyoaktif nitelikteki bu enkazın kaldırılması, santralin devre dışı bırakılması sürecindeki en kritik ve zorlu görevlerden biri olarak gelen uzman görüşlerini yansıtıyor.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde, 2011 yılındaki deprem ve tsunami felaketi sonrası nükleer erime olayı yaşanmış, bölgedeki güvenlik endişeleri gün geçtikçe artmıştır.

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