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Fukuşima Nükleer Santrali'nden Robotla Yakıt Numunesi Alındı

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde ilk kez robotla yakıt numunesi alındı. TEPCO, bu çalışmaları güvenli bir şekilde yürütmekte.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:40
Fukuşima Nükleer Santrali'nden Robotla Yakıt Numunesi Alındı

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’nden Robot ile Yakıt Numunesi

Japonya'nın Fukuşima bölgesinde bulunan Dai-içi Nükleer Santrali, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) tarafından önemli bir gelişme ile gündeme geldi. Şirket, ilk kez robot teknolojisi kullanarak santraldan erimiş katı yakıt numunesi alma işlemini gerçekleştirdi. Bu hamle, nükleer enerji ve güvenlik alanında kayda değer bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Çalışmaların Detayları

Kyodo News kaynaklı habere göre, TEPCO, reaktörün birincil muhafaza kabininin alt kısmından alınan yaklaşık 5 milimetre çapındaki bu yakıt numunesini, metal bir kutunun içine yerleştirerek bölgeden çıkardı. Alınan numunenin radyoaktivite seviyesine göre test edilip edilmeyeceği ya da yenisi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda karar verileceği belirtilmişti.

Güvenlik ve Test Süreçleri

TEPCO, bu testlerin işçilerin radyasyona maruz kalmasını en aza indirecek şekilde düzenlendiğini vurguladı. Santraldeki erime kazası esnasında tahmin edilen yaklaşık 880 ton nükleer yakıtın tekrar kullanılabilirliği, bu testler aracılığıyla değerlendirilmekte. Çalışmaların güvenli biçimde yapılması, şirketin öncelikleri arasında yer alıyor.

Fukuşima Faciası ve Gelecek

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami büyük bir radyoaktif sızıntıya yol açmıştı. Bu olay sonucunda on binlerce kişi bölgelerini terk etmek zorunda kalmıştı. TEPCO, sızıntının kontrol altına alınmasını ve santralin tasfiye sürecinin tamamlanmasının on yıllar alacağını öngörüyor.

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