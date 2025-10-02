G20 Cape Town'da Dijital Ekonomi ve Yapay Zeka Zirvesi — Türkiye'den BioLive'e Ödül

G20 Cape Town'da Dijital Ekonomi ve Yapay Zeka Zirvesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve Yapay Zeka Görev Gücü Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Toplantılar, Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantı ve katılımcılar

G20 üyesi ve davetli ülkelerin bakanları ve delegasyonları ile uluslararası kuruluş temsilcileri toplantılarda yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü başkanlığındaki Türk delegasyonu da etkinlikte hazır bulundu.

Gündem: Bağlanabilirlik, yapay zeka ve dijital dönüşüm

Oturumlarda evrensel bağlanabilirlik, dijital kamu altyapısı, micro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümü, yapay zeka, veri yönetişimi ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular ele alındı. Amaç, bu alanlarda küresel iş birliğini güçlendirmekti.

Türkiye'nin mesajı ve öncelikleri

Gönüllü, toplantının Afrika kıtasında ilk kez yapılmasının tarihi bir önem taşıdığını belirterek Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonunu ve uluslararası topluma sunduğu katkıları paylaştığını ifade etti. Oturumlarda dijital dönüşümün yalnızca ekonomik büyüme için değil, insan odaklı toplumların inşası için de temel bir unsur olduğu vurgulandı.

Gönüllü, tehditler olarak dijital uçurumun derinleşmesini, algoritmik önyargıların eşitsizlikleri körüklemesini ve teknolojinin etikten uzaklaştığında insanlığa verebileceği zararları özellikle öne çıkardı ve şunu söyledi: "Türkiye olarak dijital uçurumun kapatılmasına büyük önem veriyoruz."

Ayrıca Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın az gelişmiş ülkelere yönelik çok taraflı iş birliğinde kritik rol oynadığını; ulusal ölçekte ise e-Devlet yapısının kapsayıcı bir dijital kamu modeli örneği olduğunu vurguladı. Gönüllü, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümünü destekleyen mekanizmaları, teknoparkların inovasyon ekosistemindeki rolünü ve yerli girişimleri küresel "unicorn" haline getirmeyi hedefleyen "Turcorn100" programını anlattıklarını bildirdi.

Yan etkinlikte Türk girişimine ödül

Toplantı kapsamında düzenlenen yan etkinlikte dijital platformlar ve yapay zeka araçları, finansal teknolojiler, güvenli dijital altyapı, döngüsel ekonomi, bağlanabilirlik ve kalkınma için inovasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren 6 Türk teknoloji girişimi yer aldı. Bunlardan Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda yer alan BioLive, zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten projesiyle döngüsel ekonomi alanında ödül kazandı. Gönüllü, bu başarıyı Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve desteklerin olumlu sonucu olarak nitelendirdi.

Çok taraflı görüşmeler ve insani mesaj

Gönüllü, toplantı kapsamında Çin, Brezilya ve Estonya'dan mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini; ticaret, yatırımların yanı sıra dijital dönüşüm, yapay zeka, uydu teknolojileri ve inovasyon ekosistemlerinde iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

Gönüllü, teknolojinin insan onurunu koruyan, barışı ve adaleti destekleyen bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, toplantı vesilesiyle Filistin halkıyla dayanışmayı bir kez daha güçlü şekilde dile getirdiklerini belirtti. Gönüllü, Gazze'de yaşanan insani felaketi, teknolojinin etik ve insani değerlerden koparıldığında yol açabileceği en acı örneklerden biri olarak tanımladı.