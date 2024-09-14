G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin Dijital Vizyonu

G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brezilya'nın Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin dijital açıdan kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefini vurguladı.

Dijital Kapsayıcılık Üzerine Konuşma

Kacır, Türkiye'nin G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülke konumunu koruduğunu belirtti. Dijital kapsayıcılığın, evrensel bağlanabilirlik için acil küresel inisiyatifler gerektirdiğini ifade eden Kacır, bu konuda ulusal çabaların devam ettiğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Kalkınma

Yapay zekanın, şeffaf ve etik bir şekilde geliştirilmesi halinde, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için bir katalizör olabileceğini söyleyen Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü projelerini de anımsattı. Aynı zamanda, dijital dönüşümün fırsatlarından tüm insanlığın eşit şekilde faydalanmasını sağlamanın önemini vurguladı.

İkili Görüşmeler ve İşbirlikleri

Bakan Kacır, toplantı sırasında Brezilya'nın İletişim Bakanı Juscelino Filho ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, altyapı imkanları ve dijital şirketlerle olan ilişkiler üzerinde duruldu. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) temsilcileriyle de işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlar Bildirisi

Toplantı sonunda, dijital hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dezenformasyonla mücadelenin önemi vurgulanan bir Bakanlar Bildirisi yayınlandı. G20 üyeleri, herkes için internet bağlantısı sağlama, yapay zekanın faydalarının eşit dağılımı gibi konular üzerinde işbirliği yapacaklarını taahhüt ettiler.