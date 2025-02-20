G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Güney Afrika'da Başladı

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Johannesburg'da Gerçekleşiyor

G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, bugün ve yarın Ulusal Rekreasyon Merkezi (NASREC)'nde düzenleniyor.

Güney Afrika'nın Dönem Başkanlığı Teması

Bu yıl G20 dönem başkanlığını üstlenen Güney Afrika, toplantıyı “dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik” teması etrafında yürütme kararı aldı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, açılış konuşmasında G20 Liderler Zirvesi'nin Afrika'da ilk kez düzenlenecek olmasının önemine değindi ve bu durumun kıtanın global ekonomik, politik ve çevresel tartışmalardaki artan rolünü yansıttığını belirtti.

Küresel Sorunların Çözümüne Destek

Ramaphosa, G20'nin öncelikleri arasında afetlere yönelik direncin artırılması, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması ve adil enerji geçişi için finansman sağlanmasının bulunduğunu vurguladı. Dünya ülkelerinin küresel sorunların çözümünde G20'ye duyduğu güvenin önemini de ifade etti.

Türkiye ve G20 İlişkisi

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İsrail'in Gazze saldırıları gibi siyasi meseleleri de içeren G20 platformunu küresel ekonomik işbirliğinde kritik bir yer olarak nitelendiriyor. Türkiye, 2015 yılında yürütmüş olduğu G20 Dönem Başkanlığı sürecinde siyasi meseleleri gündeme taşımıştı.

Güney Afrika'nın G20 Dönem Başkanlığı Süreci

Güney Afrika, 1 Aralık 2024 itibarıyla G20 Dönem Başkanlığını Brezilya'dan devralmış durumda. Rotasyon-sepet sistemi ile yürütülen dönem başkanlıkları, yücelen ekonomilerin katılımını sağlıyor. Dönem başkanının, G20 gündeminin şekillendirilmesinde belirleyici rolü bulunuyor.