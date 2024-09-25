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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki durumu eleştirerek uluslararası topluma uyanış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:09
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar

Hakan Fidan'ın G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki Mesajları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir" diyerek, Filistinlilere yönelik devam eden insanlık dramına dikkat çekti.

Uluslararası Toplum için Uyanış Çağrısı

Fidan, sözlerine şöyle devam etti: "Filistinli kardeşlerimizi açlığa ve katliama mahkum etmeyeceğiz. Sessiz kalmayacağız." Ayrıca, bölgedeki barışın sağlanabilmesi için işlevsel bir Filistin Devleti gerektiğinin altını çizerek, iki devletli çözüm çabalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Paktı ve Reform Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, uluslararası kurumların reform gerekliliğine dikkat çeken Fidan, "Gelecek Paktı, küresel kurumların reformu çabalarımızda bize rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu bağlamda Küresel Yönetişim Reformu Eylem Çağrısı'nı onaylayarak G20 bakanlarının bu konudaki kararlılığını vurguladığını belirtti.

Güvenlik Konseyi Reformu Talebi

Fidan, BM Genel Kurulu'nun çok taraflılığı yeniden şekillendirmek için uygun bir zemin olduğunu ifade ederek, "Daha demokratik ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi olmalıdır. Bir ülkenin vetosunun diğerlerinin kaderini belirlemediği bir düzen talep ediyoruz" dedi.

Uluslararası İşbirliği ve Reform İhtiyacı

Küresel meselelerin çözümü için uluslararası finansal yapının ve ticaret sisteminin reforma ihtiyaç duyduğunu belirten Hakan Fidan, "Geleceğin Zirvesi'nin yapıcı reformlara kapı açmasını umut ediyoruz. Türkiye, bu süreçte katkı sunmaya devam edecektir" dedi.

G20 Tarihinde Türkiye'nin Rolü

Bakan Fidan, Türkiye'nin 2015 yılında G20 dönem başkanlığı sırasında siyasi meseleleri gündeme taşıdığını anımsatarak, terörizmle mücadele ve mülteci krizinin G20 gündeminin önemli konuları haline geldiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katıldı.

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