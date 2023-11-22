G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze mesajı damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne online olarak katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son dönemde G20 ülkelerinin karşılaştığı zorluklara vurgu yaparak, Ukrayna'daki savaşın devam etmesi ve 7 Ekim'de başlayan krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki trajediyi eleştiren Erdoğan, bu olayların insanlığın tahammül sınırlarını aştığını belirtti. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yaşanan trajediye dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in 14 bin sivilin yaşama hakkını ellerinden aldığını ifade etti.

Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, rehine takasının olumlu bir adım olduğunu belirtti. Bu adımın, kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin de garantörlük dahil diğer ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda uluslararası toplumu göreve davet eden Erdoğan, G20 dönem başkanlığını devralacak olan Brezilya'ya başarılar diledi.