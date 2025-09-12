G20 Turizm Bakanları Kruger Ulusal Parkı'nda Toplandı

G20 Turizm Bakanları Kruger Ulusal Parkı'nda bir araya geldi

Güney Afrika Cumhuriyeti ev sahipliğinde, dünyaca ünlü safari alanı Kruger Ulusal Parkındaki Skukuza Kampıta yer alan Nombolo Mdhluli Konferans Merkezi'nde G20 Turizm Bakanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda üye ülkelerin bakanları, turizmde sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanıklı politikalar geliştirme amacıyla buluştu.

Toplantı gündemi

Katılımcılar, yapay zeka ve inovasyon, sürdürülebilir yatırımlar, hava bağlantılarının geliştirilmesi ve kapsayıcı turizm için dayanıklılığın artırılması başlıklarını ele aldı. Bu konular çerçevesinde, turizmin geleceğine yönelik eylem planları ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ev sahibi açıklamaları

G20 dönem başkanlığını üstlenen ev sahibi ülke Güney Afrika'nın Turizm Bakanı Patricia de Lille, açılış konuşmasında turizmin istihdam yarattığını, ekonomik büyümeyi desteklediğini, toplulukları canlandırıp kültürel bağları güçlendirdiğini ve kültürel mirası koruduğunu vurguladı. De Lille, turizmin ülkenin gayri safi milli hasılasının %8,5ini oluşturduğunu, sadece Temmuz ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısının 880 bini aştığını ve bunun geçen yıla göre %26 artış anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca turizm sektörünün ülkede 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığına dikkat çekti.

Türkiye'nin katılımı ve mesajları

Türkiye'yi toplantıda temsil eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının bu yılki temasının “Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik” olduğunu belirterek öncelikli konu başlıklarını şöyle sıraladı: turizmde dijital inovasyon, turizm finansmanı, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik turizm yatırımları, engelsiz seyahate erişimde hava taşımacılığının rolü ve kapsayıcı sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi. Çam konuşmasında ayrıca Filistinlilerin maruz kaldıkları soykırıma değindiklerini, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlileri andıklarını ve Güney Afrika’yı Filistin konusundaki duyarlılığından ötürü tebrik ettiklerini belirtti.