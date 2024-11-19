DOLAR
34,6 -0,2%
EURO
36,67 -0,09%
ALTIN
2.917,83 -0,57%
BITCOIN
3.170.861,28 -0,47%

G20 Zirvesi'nde Gazze, Lübnan ve Ukrayna'ya Önemli Mesajlar Verildi

19. G20 Zirvesi'nde Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki insani durum üzerine kritik değerlendirmeler yapıldı ve çözüm önerileri sunuldu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:57
G20 Zirvesi'nde Gazze, Lübnan ve Ukrayna'ya Önemli Mesajlar Verildi

G20 Zirvesi'nde Gazze, Lübnan ve Ukrayna Gelişmeleri Vurgulandı

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde, Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki gelişmelere dair önemli bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarının insani durumu felaket seviyesine getirdiği belirtilerek, derin endişeler ifade edildi.

İnsani yardımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulanan bildiride, "İnsani yardımların artırılması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi yönündeki acil ihtiyaç" dile getirildi. Ayrıca, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı ve iki devletli çözüm vizyonuna olan bağlılık teyit edildi.

Bildiride, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 45 bin kişinin, Lübnan'da ise 3 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşının Etkileri

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı insani acılara da değinilen bildiride, bu savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri gibi unsurlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Bildiride, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi vurgulanarak, "Kapsamlı, adil ve kalıcı barışı destekleyen tüm ilgili girişimler memnuniyetle karşılandı. Sürdürülebilirlik ve refaha ancak barışla ulaşılabilir" ifadesi kullanıldı.

İklim Kriziyle Mücadelede Gizli Büyüklük

G20 ülkelerinin iklim kriziyle ilgili kararlılığına dikkat çeken bildiride, yoksul ülkeler için daha fazla finansman gerektiği belirtildi. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik kamu ve özel iklim finansmanı ile yatırımlarının artırılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, ormanların korunmasına yönelik çabaların artırılması gerektiği ifade edildi. Yerel topluluklara yeni fonların sağlanacağına dair taahhütlerde bulunuldu.

Süper Zenginlere Vergi Tartışması

Zirvede, Brezilya'nın süper zenginlere yönelik küresel vergi önerisi de gündeme geldi. Dünyadaki 3 bin 300 milyarderin, bulundukları ülkelerdeki servetlerinin yüzde 2'sini küresel bir vergi şeklinde ödemesi halinde, yoksulluk, açlık ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerini finanse etmek için her yıl 200 ila 250 milyar dolar toplamanın mümkün olacağı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Güncel Gelişmeler: G20 Zirvesi'nde Erdoğan Basın Toplantısı Düzenleyecek
3
G20 Zirvesi'nde Gazze, Lübnan ve Ukrayna'ya Önemli Mesajlar Verildi
4
Kartal Belediyesi Önünde Protesto: İşten Çıkarılan Kadın Emekçiden Eylem
5
Güngören'de Camide Uyuşturucu Bağımlısı Bir Kişinin Ölümü
6
Sinop'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Baskın
7
Bill Gates'ten Kamala Harris'e Destek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme