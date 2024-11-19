G20 Zirvesi'nde Sağlık Sorunu Geçiren Paraguay Devlet Başkanı Pena'nın Durumu İyi

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılmasının ardından Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göğüs ağrısı yaşayan Pena'nın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Alliana, Samaritano Hastanesi'nde tedavi gören Pena ile görüştüğünü belirterek, "Durumu iyi ve tıbbi tetkiklerinin sonuçlarını bekliyor." ifadesini kullandı.

Pena, hastaneye kaldırılmadan önce zirvede yaptığı konuşmada açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak çağrısında bulunmuştu. Ağustos 2023'te göreve başlayan 46 yaşındaki Pena, Paraguay tarihinin en genç devlet başkanı olma özelliğini taşıyor.

G20 Zirvesi'nin önemli temaslarından biri olan bu olay, dünya liderleri arasında sağlık ve güvenlik konularının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.