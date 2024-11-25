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G7 Dışişleri Bakanları İtalya’da Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

G7 Dışişleri Bakanları, İtalya'nın ev sahipliğinde Orta Doğu krizleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele almak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:17
G7 Dışişleri Bakanları İtalya’da Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

G7 Dışişleri Bakanları İtalya’da Buluştu

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İtalya'nın başkent Roma’ya 90 kilometre mesafedeki Anagni ve Fiuggi kasabalarında, uluslararası krizleri ele almak amacıyla toplandı. Toplantının ev sahipliğini İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani üstlendi.

Orta Doğu Krizlerinin Gündemi

Toplantının ilk gününde bakanlar, Orta Doğu'daki güncel krizleri masaya yatıracak. Gündemde, Gazze'de ateşkes, insani yardımların erişimi, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Lübnan'da düşmanlıkların sona erdirilmesi ile İsrail ve İran arasındaki gerginlik ve Kızıldeniz'deki durum gibi kritik konular yer alıyor. Ayrıca, bakanlar düzenlenecek özel oturumda Arap ülkeleri temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ekstra Önlemler

Toplantının ikinci gününde ise Rusya-Ukrayna Savaşı, Hint-Pasifik'teki durum ve diğer önemli meseleler tartışılacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da, ülkesine destek konusunun masaya yatırılacağı oturuma katılacak. Toplantının sonunda sonuç bildirgesinin yayımlanması bekleniyor.

Etkili Güvenlik Önlemleri

Bu önemli buluşma için güvenlik önlemleri en üst düzeyde alındı. Fiuggi ve Anagni kasabalarına 1500 kişilik ek güvenlik gücü kaydırıldığı duyuruldu. Toplantı öncesi, Tajani’nin Lübnan'da ateşkes ihtimali hakkındaki açıklamaları, krizin seyrini etkileyecek ipuçları taşıyor.

G7'nin Önceki Toplantıları

Bu yıl için G7 Dışişleri Bakanları, İtalya'da ikinci kez bir araya geliyor. Önceki toplantı 18-19 Nisan tarihlerinde Capri Adası'nda düzenlenmişti. Ayrıca, bu yıl G7 bakanları, İtalya dönem başkanlığında Münih Güvenlik Konferansı ve New York’taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında da gayriresmi toplantılar yapmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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