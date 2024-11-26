DOLAR
34,64 -0,21%
EURO
36,35 -0,09%
ALTIN
2.929,32 -0,37%
BITCOIN
3.242.224,89 1,15%

G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu Krizine Çözüm Çağrısı Yaptı

G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki çatışmanın durdurulması için acil ateşkes çağrısında bulundu ve insani yardımların öncelikli olarak ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:01
G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu Krizine Çözüm Çağrısı Yaptı

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirisi Açıklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisi duyuruldu. Bildiride, Orta Doğu'daki yıkıcı döngünün derhal durdurulması gerektiği vurgulanarak, bölgede daha fazla tırmanışın hiçbir ülkeye kazanç sağlayamayacağı belirtildi.

Endişeler ve Destekler

G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki can kayıplarına yönelik derin endişelerini dile getirerek, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil olmak üzere uluslararası hukuka, ateşkese ve iki devletli çözüme desteklerini yinelediler.

Ateşkes Çağrısı ve İnsani Yardımlar

Bildiride, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı uyarınca ateşkesin önemine işaret edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği ateşkes planının, Gazze'ye insani yardım akışını artıracağına ve iki devletli çözüme giden yolu açacağına dikkat çekildi.

Tüm taraflara ateşkesi kabul etme çağrısı yapılırken, ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ara buluculuk çabalarına destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

BM Barış Gücü ve İnsani Yardım Vurgusu

Bildiride, UNIFIL ve UNRWA'nın bölgede oynadığı hayati role değinilirken, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olduğu belirtildi. Tüm taraflar, insani yardım çalışanlarının güvenliğini koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildi.

Batı Şeria'daki Güvenlik Krizi

Bildiride, Batı Şeria'daki kötüleşen güvenlik durumuna da vurgu yapılarak, İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kınandığı ifade edildi. Tüm tarafların, tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Rusya ve Nükleer Tehditler

Toplantının sonuç bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 1000 günü aştığı hatırlatılarak, nükleer güvenlik riskine dikkat çekildi. Özellikle Rusya'nın tehditkar nükleer söylemleri kınandı ve kimyasal silah kullanımına dair endişeler dile getirildi.

Çin ve Kuzey Kore’ye Yapılan Çağrılar

Bildiride, Çin'in Rusya ile artan ilişkilerine dikkat çekilerek, Çin'in silah satışlarını engellemesi talep edildi. Kuzey Kore'nin nükleer programına da eleştiriler yöneltildi ve bu aktivitelerin durdurulması istendi.

Genel olarak, G7 Dışişleri Bakanları, global sorunlarla mücadelede işbirliğinin devamlılığını vurgularken, insani yardımların öncelikli ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı
2
G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu Krizine Çözüm Çağrısı Yaptı
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırı: 180 Nokta Vuruldu
4
Kocaeli'de Cipin Otobüs Durağındaki Bekleyenlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
5
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
6
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kampını Bombaladı: 2 Ölü, 22 Yaralı
7
Türkgözü-Posof-Damal Kara Yolu Tır Geçişine Kapatıldı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor