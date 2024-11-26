G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu Krizine Çözüm Çağrısı Yaptı

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirisi Açıklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisi duyuruldu. Bildiride, Orta Doğu'daki yıkıcı döngünün derhal durdurulması gerektiği vurgulanarak, bölgede daha fazla tırmanışın hiçbir ülkeye kazanç sağlayamayacağı belirtildi.

Endişeler ve Destekler

G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki can kayıplarına yönelik derin endişelerini dile getirerek, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil olmak üzere uluslararası hukuka, ateşkese ve iki devletli çözüme desteklerini yinelediler.

Ateşkes Çağrısı ve İnsani Yardımlar

Bildiride, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı uyarınca ateşkesin önemine işaret edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği ateşkes planının, Gazze'ye insani yardım akışını artıracağına ve iki devletli çözüme giden yolu açacağına dikkat çekildi.

Tüm taraflara ateşkesi kabul etme çağrısı yapılırken, ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ara buluculuk çabalarına destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

BM Barış Gücü ve İnsani Yardım Vurgusu

Bildiride, UNIFIL ve UNRWA'nın bölgede oynadığı hayati role değinilirken, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olduğu belirtildi. Tüm taraflar, insani yardım çalışanlarının güvenliğini koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildi.

Batı Şeria'daki Güvenlik Krizi

Bildiride, Batı Şeria'daki kötüleşen güvenlik durumuna da vurgu yapılarak, İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kınandığı ifade edildi. Tüm tarafların, tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Rusya ve Nükleer Tehditler

Toplantının sonuç bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 1000 günü aştığı hatırlatılarak, nükleer güvenlik riskine dikkat çekildi. Özellikle Rusya'nın tehditkar nükleer söylemleri kınandı ve kimyasal silah kullanımına dair endişeler dile getirildi.

Çin ve Kuzey Kore’ye Yapılan Çağrılar

Bildiride, Çin'in Rusya ile artan ilişkilerine dikkat çekilerek, Çin'in silah satışlarını engellemesi talep edildi. Kuzey Kore'nin nükleer programına da eleştiriler yöneltildi ve bu aktivitelerin durdurulması istendi.

Genel olarak, G7 Dışişleri Bakanları, global sorunlarla mücadelede işbirliğinin devamlılığını vurgularken, insani yardımların öncelikli ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.