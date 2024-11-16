G7 Liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. Gününde Kiev'e Desteklerini Yeniledi

G7 Liderlerinden Ukrayna'ya Güçlü Destek

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e kalıcı desteklerini yinelediklerini açıkladı. ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncülüğünde bir destek bildirisi kabul etti.

Ortak Bildiride Vurgulanan Mesajlar

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından paylaşılan ortak bildiride, Ukrayna'ya yönelik kararlı destek mesajı verildi. Bildiride, "G7 liderleri olarak, Ukrayna'ya olan desteğimizi gerektiği sürece sürdüreceğimizi teyit ediyoruz. Ukrayna'nın egemenlik, özgürlük, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve yeniden inşası için verdiği mücadeleye katkıda bulunarak dayanışma içindeyiz. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığının dünyadaki savunmasız insanlar üzerindeki etkisini de kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Mücadelesi ve Rusya'ya Yaptırımlar