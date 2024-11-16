DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.131.530,39 0,39%

G7 Liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. Gününde Kiev'e Desteklerini Yeniledi

G7 ülkeleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e olan kalıcı desteklerini yineledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:34
G7 Liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. Gününde Kiev'e Desteklerini Yeniledi

G7 Liderlerinden Ukrayna'ya Güçlü Destek

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e kalıcı desteklerini yinelediklerini açıkladı. ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncülüğünde bir destek bildirisi kabul etti.

Ortak Bildiride Vurgulanan Mesajlar

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından paylaşılan ortak bildiride, Ukrayna'ya yönelik kararlı destek mesajı verildi. Bildiride, "G7 liderleri olarak, Ukrayna'ya olan desteğimizi gerektiği sürece sürdüreceğimizi teyit ediyoruz. Ukrayna'nın egemenlik, özgürlük, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve yeniden inşası için verdiği mücadeleye katkıda bulunarak dayanışma içindeyiz. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığının dünyadaki savunmasız insanlar üzerindeki etkisini de kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Mücadelesi ve Rusya'ya Yaptırımlar

Bildiride, 1000 gün süren savaş sonunda Ukrayna halkının katlandığı büyük acı kabul edildi. Zorluklara rağmen Ukraynalıların topraklarını, kültürlerini ve insanlarını savunmadaki eşsiz dayanıklılık ve kararlılıkları övüldü. Ayrıca, Rusya'nın adil ve kalıcı barışın önündeki tek engel

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açmıştı ve bu durum, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumunda Kayyumlara Karşı Çıkacaklarını Açıkladı
3
İsrail Hava Saldırısında 2'si Çocuk 13 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Tokat'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı ve Sis Etkisi
5
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
6
Tekirdağ'da Hemşire Begüm Tonguz'un Gizemli Ölümü
7
Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!