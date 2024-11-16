G7 Liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. Gününde Kiev'e Desteklerini Yeniledi

G7 Liderlerinden Ukrayna'ya Güçlü Destek
G7 ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e kalıcı desteklerini yinelediklerini açıkladı. ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncülüğünde bir destek bildirisi kabul etti.
Ortak Bildiride Vurgulanan Mesajlar
G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından paylaşılan ortak bildiride, Ukrayna'ya yönelik kararlı destek mesajı verildi. Bildiride, "G7 liderleri olarak, Ukrayna'ya olan desteğimizi gerektiği sürece sürdüreceğimizi teyit ediyoruz. Ukrayna'nın egemenlik, özgürlük, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve yeniden inşası için verdiği mücadeleye katkıda bulunarak dayanışma içindeyiz. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığının dünyadaki savunmasız insanlar üzerindeki etkisini de kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'nın Mücadelesi ve Rusya'ya Yaptırımlar
Bildiride, 1000 gün süren savaş sonunda Ukrayna halkının katlandığı büyük acı kabul edildi. Zorluklara rağmen Ukraynalıların topraklarını, kültürlerini ve insanlarını savunmadaki eşsiz dayanıklılık ve kararlılıkları övüldü. Ayrıca, Rusya'nın adil ve kalıcı barışın önündeki tek engel Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açmıştı ve bu durum, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırmıştı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açmıştı ve bu durum, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırmıştı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.