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G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek

G7 ülkeleri, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini 25-26 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda ele alacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:59
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek

G7 Ülkeleri, UCM'nin Tutuklama Emrini Görüşmek Üzere Toplanıyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrini değerlendireceklerini açıkladı. 25 Kasım tarihinde başlayacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısında bu konunun masaya yatırılacağı duyuruldu.

Tajani'nin Açıklamaları

Tajani, Torino'da katıldığı bir etkinlikte, UCM'nin tutuklama emri hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "UCM'ye saygı duyuyoruz ve destekliyoruz, ancak yerine getirmesi gereken rolün siyasi değil, hukuki olduğuna inanıyoruz. Mahkemenin bu seçimi yapmasına yol açan nedenleri anlamak için belgeleri inceleyeceğiz," dedi. G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının 25-26 Kasım tarihlerinde Anagni ve Fiuggi kasabalarında bir araya geleceğini hatırlatan Tajani, müttefiklerle birlikte kararlar alacaklarını belirtti.

UCM'nin Kararı ve Gelişmeler

UCM, 21 Kasım'da Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını açıkladı. G7 Dışişleri Bakanları toplantısında bu durumun detayları değerlendirilecek ve ilgili belgeler üzerinde durulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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