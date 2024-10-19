G7 Savunma Bakanları İtalya'da Bir Araya Geldi

G7 Savunma Bakanları Toplantısı Napoli'de

G7 ülkelerinin savunma bakanları, ilk kez İtalya'nın dönem başkanlığında Napoli kentinde bir araya geldi. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Kanada, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya'dan savunma bakanları katıldı. Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de etkinlikte yer aldı.

İtalya'nın Ev Sahipliği ve Açılış Konuşması

Toplantının gerçekleştirildiği tarihi Palazzo Reale'de, konuklarını karşılayan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bu tür bir toplantının G7 formatında ilk kez yapıldığını vurguladı. Crosetto, jeopolitik, sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte savunma ve güvenlik konularını derinlemesine ele almanın önemini ifade etti.

Gündem Maddeleri

Toplantının gündeminde öncelikli olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Sahra Altı Afrika'daki istikrarsızlık ve Hint-Pasifik bölgesindeki artan gerilim yer alıyor.

Protesto ve Güvenlik Önlemleri

Bununla birlikte, Napoli'de G7 ve küreselleşme karşıtları tarafından protestolar düzenlenmesi bekleniyor. İtalyan güvenlik güçlerinin bu nedenle geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.