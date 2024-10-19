DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.316.743,51 0,39%

G7 Savunma Bakanları İtalya'da Bir Araya Geldi

G7 ülkeleri, savunma bakanları toplantısını Napoli'de gerçekleştirdi. Güvenlik sorunları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:10
G7 Savunma Bakanları İtalya'da Bir Araya Geldi

G7 Savunma Bakanları Toplantısı Napoli'de

G7 ülkelerinin savunma bakanları, ilk kez İtalya'nın dönem başkanlığında Napoli kentinde bir araya geldi. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Kanada, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya'dan savunma bakanları katıldı. Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de etkinlikte yer aldı.

İtalya'nın Ev Sahipliği ve Açılış Konuşması

Toplantının gerçekleştirildiği tarihi Palazzo Reale'de, konuklarını karşılayan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bu tür bir toplantının G7 formatında ilk kez yapıldığını vurguladı. Crosetto, jeopolitik, sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte savunma ve güvenlik konularını derinlemesine ele almanın önemini ifade etti.

Gündem Maddeleri

Toplantının gündeminde öncelikli olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Sahra Altı Afrika'daki istikrarsızlık ve Hint-Pasifik bölgesindeki artan gerilim yer alıyor.

Protesto ve Güvenlik Önlemleri

Bununla birlikte, Napoli'de G7 ve küreselleşme karşıtları tarafından protestolar düzenlenmesi bekleniyor. İtalyan güvenlik güçlerinin bu nedenle geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
2
Prof. Dr. Fuat Keyman Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Iğdır'da Bilim Dünyası Tuz Mağaraları'nda Buluştu
4
Çorum'da Mantar Toplarken Uçurumdan Düşen Kişi Yaralandı
5
Melenchon: Macron, İsrail Hakkında Gömlek Değiştiriyor
6
Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Aile Forumunda Aile Yapısının Korunmasına Vurgu Yaptı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’