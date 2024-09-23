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G7 Ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki Enerji Saldırılarını Kınadı

G7 ve diğer ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yapılan saldırıları kınadı, desteklerini yineledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:57
G7 Ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki Enerji Saldırılarını Kınadı

G7 ve Destekleyici Ülkelerden Ukrayna'ya Destek

G7 üyesi ülkeler ile diğer bazı devletler, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadılar ve Kiev'e olan desteklerini yeniden vurguladılar.

Toplantıda Alınan Kararlar

Bir araya gelen ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, Japonya gibi G7 ülkeleri, ayrıca Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Slovakya ve İsveç'in dışişleri bakanları, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında toplandılar.

Eş başkanlığını İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in üstlendiği toplantıda, Ukrayna'nın enerji güvenliği konuları masaya yatırıldı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "G7+ Bakanlar Grubu olarak Rusya'nın enerji altyapısına yönelik yapmış olduğu acımasız ve adaletsiz saldırılara karşı Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi yinelemek için toplandık," denildi.

Uluslararası Yanıt ve İyileştirme Çağrısı

Ayrıca, toplantıda Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik füze ve dron saldırılarının kınandığı ve bu saldırıların, özellikle Moldova'nın enerji güvenliğine de olumsuz etki ettiği vurgulandı. Açıklamada, bu tür saldırıların durdurulması ve Rusya'nın ödemekle yükümlü olduğu zararların hatırlatılması gerektiği belirtildi.

Ukrayna'nın hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için gerekli yardımın sağlanmaya devam edileceği ve Ukrayna enerji sisteminin yeniden inşası'nın, küresel enerji güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından kritik önemi olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak, uluslararası topluma Ukrayna'ya gerekli yardımları sağlama çağrısı yapıldı.

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