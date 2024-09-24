G7 Ülkelerinden Orta Doğu'daki Şiddet Eğilimlerine Derin Endişe

G7 Ülkeleri Orta Doğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

G7 ülkeleri, Orta Doğu'daki artan şiddet eğilimlerine ve bunun bölgesel istikrar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik derin bir endişe duyduklarını ifade etti. Özellikle Gazze Şeridi'nden İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat'a kadar uzanan bu durumun sivillerin hayatını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

New York'taki Önemli Toplantı

Aylık olağan çalışma toplantısını New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştiren G7 dışişleri bakanları, bölgedeki durumu ele aldılar. İtalya'nın dönem başkanlığında yapılan toplantıda, "Gerginliğin artması hiç kimsenin kazanç elde edemeyeceğini ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Rolü

Toplantıda, G7 ülkeleri, Mavi Hat boyunca yaşanan endişeleri dile getirirken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 tarihli 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulundu. Ayrıca, gerginliğin azaltılması için ilgili ülkelerin acil tedbir almaları istendi.

Ateşkese Yönelik Çabalar

Ateşkese yönelik uluslararası çabaların önemine de vurgu yapıldı. G7 üyeleri, "Gazze'deki çatışmanın tarafları arasında uzlaşmanın sağlanması için ABD, Mısır ve Katar’ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına destek veriyoruz" dediler.

Kızıldeniz ve Balistik Füze Uyarıları

G7 ayrıca, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı ve İran'ın balistik füze ihracatına da karşı çıktılar. İran’dan Rusya’ya bu tür transferlerin durdurulması çağrısı yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na Desteğin Sürekliliği

G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sarsılmaz desteklerini yineleyerek, uluslararası hukukun ihlalini en güçlü şekilde kınadılar. Kış yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısını korumanın öncelikli hedef olduğunu belirttiler.

Diğer Uluslararası Gelişmeler

G7, Afrika'daki kalkınmayı destekleme taahhüdünde bulunurken, Orta Doğu'daki gerginliğe dair endişelerini de dile getirdiler. Ayrıca, Sudan’daki çatışmalar ve Libya’nın istikrarı üzerine kaygılarını ifade ettiler.

G7'nin bu açıklamaları, uluslararası toplum için kritik bir mesaj taşıyor. Bölgesel istikrarın sağlanması ve çatışmaların önlenmesi adına koordineli çabalarının sürmesi gerekmektedir.