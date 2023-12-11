Gabar'da petrol üretim hacmi günlük 30 bin varile ulaştı

Konuya ilişkin açıklama TPAO'nun X sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol." açıklaması yapıldı. Gabar'da rekor üretim başlığı ile yapılan paylaşımda Türkiye tarihinin rekor petrol üretiminin gerçekleşitirildiği duyuruldu.

Paylaşımda yer alan bilgiler arasında 2023 yılını hedefinin günlük 35 bin varil olması planlanırken bu oranın 2024 yıl sonunda günlük hacmi 100 bin varile hedeflendiği ifade edildi.



