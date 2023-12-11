Gabar'da petrol üretim hacmi günlük 30 bin varile ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), tarihi rekora imza atıldığını duyurdu.Gabar bölgesinde çıkarılan günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıkladı. Bu oran Türkiye için şu ana kadar elde edilen rekor olarak kayıtlara geçti.

Gabar'da petrol üretim hacmi günlük 30 bin varile ulaştı
Yayın Tarihi:

Konuya ilişkin açıklama TPAO'nun X sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol." açıklaması yapıldı. Gabar'da rekor üretim başlığı ile yapılan paylaşımda Türkiye tarihinin rekor petrol üretiminin gerçekleşitirildiği duyuruldu.

Paylaşımda yer alan bilgiler arasında 2023 yılını hedefinin günlük 35 bin varil olması planlanırken bu oranın 2024 yıl sonunda günlük hacmi 100 bin varile hedeflendiği ifade edildi. 

petrol

Öne Çıkanlar
Kanser hastalarına müjde! O ilaçlara artık para ödemeyecekler Kanser hastalarına müjde! O ilaçlara artık para ödemeyecekler
Kanser hücrelerinin baş düşmanı meyve: Tam bir doğa harikası Kanser hücrelerinin baş düşmanı meyve: Tam bir doğa harikası
Hem sakinleştiriyor, hem güzelleştiriyor! Her fincanında huzur var Hem sakinleştiriyor, hem güzelleştiriyor! Her fincanında huzur var
Çok Okunanlar
Rüşvet çetesine şok operasyon: 46 polis memuru gözaltına alındı Rüşvet çetesine şok operasyon: 46 polis memuru gözaltına alındı ABD’nin ürettiği beyaz fosforlu top mermileri İsrail’in Lübnan’ı bombalamasında kullanıldı ABD’nin ürettiği beyaz fosforlu top mermileri İsrail’in Lübnan’ı bombalamasında kullanıldı Konya’da 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan: Çocuk devlet korumasında Konya’da 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan: Çocuk devlet korumasında 2024 asgari ücreti belirleniyor: Komisyon ilk toplantısını yaptı 2024 asgari ücreti belirleniyor: Komisyon ilk toplantısını yaptı VURAN'lar göreve hazır: Yerli motorlu askeri araçlar TSK'ya teslim ediliyor VURAN'lar göreve hazır: Yerli motorlu askeri araçlar TSK'ya teslim ediliyor Resmen duyuruldu: Yunanistan ile Türkiye sınırına yeni köprü yapılacak Resmen duyuruldu: Yunanistan ile Türkiye sınırına yeni köprü yapılacak