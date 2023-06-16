Gabar ve Cudi'den sonra Kato Dağı'nda milyon dolarlık petrol rezervi müjdesi!

Türkiye, enerji aramalarında ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Karadeniz'in doğalgaz rezervleri ile terörden arındırılan Gabar ve Cudi dağlarında keşfi yapılan petrol rezervlerinin ardından yeni bir müjde daha geldi. Şimdi, Kato dağı multi-milyon dolarlık keşfin bir parçası oldu. Petrol üretiminin günde 15.000 varile ulaştığı Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nın ardından Kato Dağı'nda da yeni petrol rezervleri keşfedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Hakkari ve Şırnak sınırındaki ato Dağları'ndaki çeşitli noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesi uzmanlar tarafından ön araştırma çalışmasına alındığı kaydedildi.





Bestler Dereleri ve Kato Dağı'ının çevrelerinde Gabar rezervinden tahminen beş kat daha fazla petrol rezervi bulunmaktadır. Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ve Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Gabar ve Cudi petrol sahaları petrol üretimini her geçen gün daha da artırılıyor. Gabar-Cudi'deki 5 bin varillik iki kuyudan çıkarılan Arap kalitesindeki petrol günde yaklaşık 15 bin varile ulaşıyor. Aybüke Yalçın petrol sahası içine ikinci bir kuyu açıldığında, kuyunun benzer kalitede ve petrol rezervlerinin yüksek olduğu iddia edildi.

ŞIRNAK'A RAFİNERİ TALEBİ

Bölgeyi zenginleştirmek ve Türkiye'nin ekonomisine Şırnaklılar Batman'da olduğu şekilde dev bir petrol rafinerisi kurmak istiyorlar. Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu, “Şırnak Gabar'dan çıkarılan petrol ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemlidir. Uzun yıllardır terörle anılan şehrimizde ekonomi, istihdam ve yatırım manşetlere çıkmaya başladı. Bu yeni gelişmeler hem endüstriyel alanda hem de esanıfımız için önemlidir. TPAO Bölge Şubesinin şehrimizde kurulması teşkilatımızı ve halkımızı memnun etmiş olup, inşallah en yakın zamanda şehrimizde başarılı bir rafinerinin kurulacağının müjdesini de alacağız” dedi.