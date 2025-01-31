Gabbard, Trump'ın DNI Adaylığı İçin Senato'da Savunma Yaptı

Tulsi Gabbard, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Aday Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için aday gösterdiği Tulsi Gabbard, Senato İstihbarat Komitesindeki onay oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Gabbard, Rusya, Suriye ve Edward Snowden konularında geçmişteki açıklamalarıyla ilgili kendisini savunma fırsatı buldu.

Onaylanması durumunda, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi 18 istihbarat kurumuna liderlik edecek olan Gabbard, ulusal güvenliği artırma ve gizli bilgi koruma konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.

Snowden ile İlgili Açıklamalar

Gabbard, Edward Snowden'ın ABD'ye ait sırları ifşa etmesi nedeniyle dünya genelindeki Amerikan istihbarat unsurlarının tehlikeye girdiğini vurguladı. Bu tür bilgilerin sızmasının bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Ancak, Snowden'ın 'vatan haini' olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bıraktı ve istihbarat topluluğunun geleceğe odaklandığını ifade etti.

Rusya ve Suriye Üzerine Tartışmalar

Daha önce hem Rusya hem de Suriye ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Gabbard, ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini ve hiçbir ülkenin kuklası olmadığını savundu. Bazı senatörlerin Gabbard'ın görüşlerinin ABD ulusal çıkarlarına ters düştüğüne dair eleştirilerine karşılık, "Beni Trump'ın ya da Putin'in kuklası olmakla suçluyorlar, bu mantıksız bir görüş" dedi.

Gabbard, Suriye'de bulunan El Kaide'nin uzantısı HTŞ'nin yönetimde olduğu bilgisini vererek, "Suriye, El Kaide uzantısı HTŞ tarafından kontrol ediliyor ve bu grup birçok ABD askerinin ölümünden sorumludur" şeklinde konuştu.

Rusya'nın ABD'ye karşı yürüttüğü dezenformasyona her zaman karşı dikkatli olacaklarını belirten Gabbard, suçlamaların siyasi bir intikamın sonucu olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi senatörler ise Gabbard'ın güvenlik geçmişine dair olumlu görüş belirterek, 5 kez FBI güvenlik kontrolünden geçtiğini ve bu süreçte hiçbir sorun yaşamadığını ifade etti.