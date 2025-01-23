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Gabon'da 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılacak

Gabon'da askeri darbeyle iktidara gelen geçici hükümet, 12 Nisan 2025'te cumhurbaşkanı seçimi yapma kararını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:33
Gabon'da 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılacak

Gabon'da Cumhurbaşkanı Seçimi Tarihi Belli Oldu

Gabon’da askeri darbeyle iktidara gelen geçici hükümet, 12 Nisan 2025 tarihinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını duyurdu. Gabon Enerji Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Seraphin Akure-Davain, bu tarihi açıkladığı basın toplantısında, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Seçim Süreci ve Adaylar

Ülkede, henüz resmi ya da gayri resmi olarak cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan kimse bulunmamaktadır. Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından, ilerleyen günlerde siyasi arenada hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Darbe ve Sonrası

Gabon'da cumhurbaşkanlığı için Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'te yapılan seçimleri üçüncü kez kazanmıştı. Ancak, seçim günündeki şiddet iddiaları ve oy sayımındaki aksaklıklar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve internet kısıtlama gelmişti. 30 Ağustos’ta bir grup asker ulusal televizyon binasına girmiş ve yönetimi ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Darbe sonrasında, Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) adı verilen askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. General Brice Oligui Nguema, 4 Eylül 2023'te düzenlenen törenle geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Ayrıca, Ali Bongo'nun muhalefetinden olan Raymond Ndong Sima 7 Eylül 2023'te geçiş hükümetinin başbakanı olarak atandı.

Bongo Ailesinin Yönetimi

Baba Omar Bongo, 1967'de cumhurbaşkanı seçildiğinden beri 56 yıldır Bongo ailesi Gabon'u yönetmektedir. 2009'da hayatını kaybeden Omar Bongo'nun ardından, oğlu Ali Bongo yönetimi devralmıştır.

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