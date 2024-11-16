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Gabon'da Anayasa Değişikliği Referandumu Başladı

Gabon'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı. Seçimle birlikte ülkede kritik bir dönüm noktası yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:20
Gabon'da Anayasa Değişikliği Referandumu Başladı

Gabon'da Anayasa Değişikliği Referandumu Başladı

Gabon'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı. Yerel medya haberlerine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan seçim komisyonlarının denetiminde 2,835 sandık'ta oy verme süreci devam ediyor. Oy verme işleminin 17.00'de sona ereceği belirtiliyor.

Seçmenler, Geleceklerini Belirliyor

Referandumda toplamda 860 bin Gabonlu seçmen, yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçiş, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkartılması ve arka arkaya en fazla iki defa aday olabilme gibi maddelere evet veya hayır oyu verecek.

İtirazlar ve Endişeler

Diğer yandan, ülkedeki muhalefet partileri, yeni anayasanın güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıracağı ve cumhurbaşkanının tüm yetkileri tek elde toplaması ihtimali gerekçesiyle değişikliğe karşı çıkıyor.

Ülkede Siyasi Belirsizlik Sürüyor

Gabon'da darbe ile yönetimi ele geçiren Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki seçimlerde üçüncü kez kazanmıştı. Oy verme işleminin son saatlerinde, şiddet olaylarının yaşanması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve oy sayımı sürerken interneti kısıtlandığı bildirilmişti.

30 Ağustos'ta, ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıklamıştı. Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) adı verilen askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. CTRI liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi. General Nguema, 4 Eylül'de Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" olarak yemin etti.

Ali Bongo'ya muhalefet eden isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atandı. Bongo ailesi, 1967'den bu yana Gabon'u yönetmekteydi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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