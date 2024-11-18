Gabon'da Anayasa Değişikliği Referandumunda %91,80 Evet Oyu Çıktı

Gabon'daki Referandum Sonuçları Açıklandı

Gabon, 16 Kasım’da gerçekleştirdiği anayasa değişikliği referandumunda halkın %91,80 oranında evet oyu kullandığını duyurdu. Gabon İçişleri Bakanı Hermann Immongault, referandum sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Katılım Oranı ve Hayır Oyu

Referanduma katılım oranının %53,54 olduğunu belirten Immongault, halkın %8,20 oranında hayır oyu kullandığını aktardı. Kesin sonuçlar ise önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacak.

Değişikliklerin İçeriği

Referandumda Gabon halkı, yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçişi, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması ve art arda en fazla iki defa aday olabilmesini gibi maddeler için oy verdi. Ancak muhalefet, yeni anayasa ile güçler ayrılığının ortadan kalkacağı ve cumhurbaşkanının tüm yetkileri kendisinde toplayacağı endişesiyle halkı değişikliğe karşı çıkmaya davet etti.

Gabon'daki Siyasi Gelişmeler

Gabon'da darbe sonrası siyasi belirsizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki seçimleri üçüncü kez kazandıktan sonra, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sırasında internet kısıtlanmıştı. Bunun üzerine, 30 Ağustos'ta bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Askeri yönetim "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" adı altında seçimleri iptal ettiklerini açıkladı. CTRI liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema atanırken, 4 Eylül'de yemin etti. Bongo'ya muhalif bir isim olan Raymond Ndong Sima ise 7 Eylül'de geçiş hükümetinin başbakanı olarak atandı.

Ali Bongo'nun babası Omar Bongo, ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş ve 2009'da vefat ettiğinde oğlu Ali Bongo bu koltuğa oturmuştu. Bongo ailesi, tam 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.