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Gadames Sınır Kapısı Yenileniyor: BM Destekli Proje İmza Altına Alındı

Libya'nın Cezayir'e açılan Gadames Sınır Kapısı, BM desteği ile yenileniyor. Anlaşma detayları burada!

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:21
Gadames Sınır Kapısı Yenileniyor: BM Destekli Proje İmza Altına Alındı

Gadames Sınır Kapısı’nda Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Libya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Cezayir'e açılan sınır kapısı olan Gadames’in yenilenmesi için Birleşmiş Milletler’in (BM) desteğiyle önemli bir anlaşma gerçekleştirdi.

Anlaşmanın Detayları

Resmi haber ajansı LANA'nın aktardığına göre, Libya Ulaştırma Bakanlığı ile BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında imzalanan bu anlaşma, Gadames Sınır Kapısı’ndaki tesislerin modernizasyonunu hedefliyor.

İmza Törenine Katılım

İmza törenine Libya'nın Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları’ndan yetkililerin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri de katıldı.

AB’den Önemli Açıklama

AB Libya Büyükelçisi Nicola Orlando, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AB-Libya ortaklığının temeli, hak temelli sınır kontrolünün desteklenmesi yoluyla sınır kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeledir," ifadesini kullandı.

Gadames'in Stratejik Önemi

Gadames, Cezayir sınırının yanı sıra Tunus’a da yakın konumu ile dikkat çekiyor. Son yıllarda, Afrika'dan Avrupa’ya geçiş tekniği olarak kaçak göçmenler için önemli bir geçiş noktası haline gelen kapı, ticaret açısından da kritik bir rol oynamaktadır.

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