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Gaemi Tayfunu Felaketi: Tayvan ve Filipinler'de Can Kaybı Artıyor

Gaemi Tayfunu, Tayvan ve Filipinler'de 25 can kaybı ile birlikte büyük zarara yol açtı. Binlerce kişi tahliye edildi ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:32
Gaemi Tayfunu Felaketi: Tayvan ve Filipinler'de Can Kaybı Artıyor

Gaemi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felaketler

Filipinler ve Tayvan'da etkili olan Gaemi Tayfunu, sel ve toprak kaymaları sebebiyle 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tayvan'da 3 kişi yaşamını yitirirken, 220'den fazla kişi yaralandı.

Tayvan'da Durum Ne?

Tayvan'da, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle, birçok yerde evler ve dükkanlar zarar gördü. Bu sebeple, okullar ve ofisler kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların evlerinde kalmaları ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Filipinler'deki Sel Felaketi

Filipinler'in başkenti Manila'da, su seviyesinin bazı bölgelerde 150 santimetreyi aştığı bildirildi. Bu durum, binlerce kişinin mahsur kalmasına yol açarken, yerel kaynaklar ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı kişiler çatılarına çıkarak yardım beklemektedir.

Tayvan'da Geminin Batması

Öte yandan, BBC'nin haberine göre, Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung açıklarında bulunan Tanzanya'ya ait bir yük gemisi tayfun nedeniyle alabora oldu. Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi, "Fu Shun" adlı gemideki 9 Myanmarlı mürettebatın gemiden atladığını bildirdi, ancak kurtulup kurtulmadıkları hakkında bilgi verilmedi.

Çin'de Tahliye Süreci

Gaemi Tayfunu, Çin'in doğusundaki Fujian bölgesinde de etkili oldu; burada 156 bine yakın kişi tahliye edildi. Fujian eyaletinde, 73 yolcu feribotu seferleri durduruldu ve 97 uçak seferi iptal edildi. Ayrıca, balıkçı sallarında çalışan 29 binden fazla kişi güvenli bir alana tahliye edildi.

Olayın ardından, yerel ve uluslararası yardım ekipleri afet bölgesine ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

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